De produtos a serviços, a XCMG Machinery integra toda a cadeia de valor na América do Norte

LAS VEGAS, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425; "XCMG") completou outra aparição bem-sucedida na CONEXPO-CON/AGG, uma das três maiores feiras comerciais de equipamentos de construção do mundo. Esta foi a 10ª participação da empresa nesta feira comercial, e a exposição da empresa na CONEXPO-CON/AGG 2023 foi a que teve a maior linha de produtos até o momento, com 50 produtos em exibição em nove categorias principais.

"As 17 escavadeiras personalizadas expostas em Las Vegas possuem um sistema hidráulico eletrônico que melhora significativamente a eficiência de funcionamento. Também vencemos o desafio de desenvolver componentes essenciais, incluindo baterias, controles elétricos e motores para alcançar a produção em massa", disse Dong Yuzhong, Vice-presidente do Instituto de pesquisa da divisão de máquinas de escavação da XCMG.

Na CONEXPO-CON/AGG 2023, a XCMG apresentou as empilhadeiras contrabalanceadas movidas a bateria elétrica BP600 e BTW250, bem como o rolo compactador XS125 com tecnologia de controle não tripulado e roda de aço única que atinge uma precisão automatizada de rolagem inferior a 2 centímetros. Todas as 50 unidades em exposição da XCMG na feira de negócios foram vendidas durante o evento de cinco dias e foram recebidos novos pedidos. Além disso, a empresa também explora as áreas do Metaverso e da Web3, com planos para lançar sua coleção oficial de NFTs "For Real" na rede ETH em colaboração com a Zen Spark Technology, e revelou seu embaixador no evento, o BAYC 3489.

Nos anos 90, a XCMG enviou seu primeiro lote de produtos exportados para os Estados Unidos, 100 rolos compactadores CA25 e vem abrindo novos caminhos no mercado norte-americano desde então. Em 2022, o volume de vendas da XCMG na América do Norte aumentou 230% e as vendas de produtos aumentaram 300% em relação ao ano anterior. Ao longo dos anos, a XCMG participou de vários grandes projetos de construção nos EUA, incluindo uma plataforma de produção de petróleo no Texas, a rodovia interestadual na Flórida, a colocação de tubulações de petróleo na área de Houston, entre outros.

"Esta é a linha de equipamentos de maquinários de construção mais abrangente que já vi de uma empresa chinesa, a partir da qual testemunhamos a transformação, o desenvolvimento e o crescimento da XCMG", disse Li Kai'en, Gerente Geral da Asia AEM Industry Association USA.

Agora, com seus produtos disponíveis em mais de 190 países e regiões, a XCMG tem como objetivo continuar expandindo suas quotas de mercado na Europa e América do Norte, com a inovação como principal força motriz.

Avançando no panorama global com uma estratégia integrada e todos os recursos da cadeia de valor

A XCMG estabeleceu o Centro de P&D dos EUA em 2014 para pesquisar padrões, regulamentos, preferências do cliente e outros fatores que permitem personalizar os produtos e soluções. Desde então, a empresa expandiu gradualmente seu portfólio de produtos por meio do desenvolvimento tecnológico contínuo e da melhoria adaptativa. A XCMG também estabeleceu um ecossistema global de inovação que inclui centros de P&D na Europa, Brasil e Índia.

"Nossa atividade agora abrange P&D, fábricas de montagem, empresas de vendas, empresa de financiamento e locação, centros de peças de reposição e uma rede de distribuição que abrange as principais regiões nos EUA para oferecer soluções de alta qualidade para nossos clientes", disse Liu Quan, Gerente Geral da XCMG America.

A XCMG também está integrando sua estratégia de desenvolvimento nos mercados da América do Norte e do Sul. Em 2012, a XCMG estabeleceu uma linha de produção em Pouso Alegre, no sudeste de Minas Gerais, no Brasil, com uma área de 1 milhão de metros quadrados, que integra P&D, produção, vendas, serviços e suporte de peças de reposição, e conta com uma capacidade de produção anual de 7.000 unidades. É a primeira fábrica totalmente construída por uma empresa chinesa de maquinários de construção no Brasil e um projeto-chave na cooperação econômica entre a China e o Brasil.

Em 2020, o primeiro banco detido integralmente pelo grupo no exterior, o Banco XCMG S.A., foi inaugurado oficialmente em Pouso Alegre. É o primeiro banco do setor de manufatura chinês no exterior e o primeiro banco de empresas chinês no Brasil.

Com a XCMG Brasil como âncora, a XCMG está concluindo uma rede integrada de serviços de fabricação, vendas e atendimento ao cliente em toda a América do Norte e do Sul.

"Na XCMG, continuaremos a fazer crescer nossa estrutura internacional com um posicionamento vanguardista, desenvolvimento robusto, aprofundamento da localização e capacitação de sistemas, aumentando os investimentos em operações internacionais e locais para manter um elevado crescimento. Pretendemos criar valor para nossos clientes globais e ajudá-los a alcançar mais sucesso", observou Liu Jiansen, Vice-presidente da XCMG Machinery. "A XCMG lançou um novo slogan global, 'Solidez para o sucesso', na CONEXPO-CON/AGG 2023, um novo objetivo e filosofia da empresa líder mundial na fabricação de maquinários de construção, com grande potencial de inovação tecnológica e desenvolvimento verde e sustentável".

