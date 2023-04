De startup a big tech: Stone traz Luiz André Barroso para o Conselho de Administração

Companhia atinge mais um marco em sua trajetória para oferecer a mais completa plataforma tecnológica para empreendedores

SÃO PAULO, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Stone (Nasdaq: STNE) anunciou nesta quinta-feira, 6, a chegada de Luiz André Barroso para a composição do Conselho de Administração. Com o propósito de servir seus empreendedores com uma plataforma completa de tecnologia, a Stone dá mais um passo importante na trajetória para consolidar-se como uma big tech sem perder sua essência de start-up.

Ex-VP do Google, Barroso junta-se ao Conselho e apoiará as diretrizes para que a atuação tecnológica diferencie cada vez mais a Stone no mercado, liderando as inovações setoriais e indo muito além da oferta de serviços e produtos financeiros. Esta trajetória de evolução tecnológica faz parte da proposta de geração de valor e desenvolvimento do negócio, que já projetava essa curva de crescimento desde o seu IPO em 2018.

De lá para cá, a Stone concretizou a aquisição da Linx, em 2021, para fortalecer a sua atuação no mercado através da integração de softwares e serviços financeiros, com a visão de que esta combinação potencializa a proposta de valor da Stone para seus clientes através da tecnologia.

No ano passado, a companhia reforçou o time de tecnologia com duas contratações de peso: Marcus Fontoura, assumiu a posição de CTO, e João Bernartt, CIO. Ambos têm o desafio de agregar as múltiplas soluções em plataformas integradas, gerando maior robustez operacional, implementar a cultura de engenharia e criar a infraestrutura adequada para suportar o crescimento exponencial da empresa.

"Como principal parceiro do empreendedor brasileiro, a Stone já oferece soluções que reduzem a complexidade tecnológica para que os nossos parceiros possam centrar esforços no desenvolvimento de seus negócios sem preocupação com a tecnologia que serve de base para eles", destaca Marcus Fontoura, CTO da Stone. "Queremos cada vez mais ser uma plataforma completa para os empreendedores, reunindo serviços financeiros e softwares idealizados para alavancar os negócios dos nossos clientes", complementa.

"Muitas pessoas viam a Stone como uma simples agregadora de serviços, não enxergavam a companhia em toda a sua capacidade tecnológica. Estamos buscando 'quebrar os silos', construindo uma engenharia coesa, oferecendo uma visão unificada de produtos que tragam eficiência operacional não apenas para a nossa empresa, mas também para os nossos clientes e parceiros", finaliza João Bernartt, CIO da Stone.

Brasileiro, Luiz André Barroso é referência mundial por suas contribuições para arquitetura de computadores e sistemas digitais, sendo expoente do Google, onde foi responsável pela espinha dorsal da plataforma de serviços online da empresa. Por lá, ele coordenou roteiros técnicos que abrangem todos os produtos da marca e trabalhou como vice-presidente de engenharia nas equipes Core e Maps, e como líder técnico em áreas como pesquisa e design da plataforma de computação.

É membro da Association for Computing Machinery e da Associação Americana para o Avanço da Ciência; da Academia Nacional de Engenharia; da Academia Americana de Artes e Ciências e ganhador do prêmio 2020 ACM/IEEE Computer Eckert-Mauchly. Mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-RJ e Ph.D. em Engenharia da Computação pela University of Southern California, é co-autor de "The Datacenter as a Computer".

