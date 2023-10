DE UM ÍCONE PARA O OUTRO: ROYAL CARIBBEAN REVELA NOME DO PRÓXIMO NAVIO DA CLASSE ICON

Estrela dos mares marcará o próximo momento ousado em uma nova era de férias no verão de 2025

MIAMI, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Rufem os tambores! As próximas férias revolucionárias estão no horizonte, e seu nome é Star of the Seas. Faltando apenas 100 dias para a introdução do primeiro navio da Icon Class, o Icon of the Seas, a Royal Caribbean International revelou o nome do próximo navio da Icon Class e sua temporada de estreia – o verão de 2025.

(PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

A maior companhia de cruzeiros do mundo acompanhará a estreia da Icon, o início de uma nova era de férias, da maneira mais ousada. Com a combinação de todos os tipos de férias que são exclusivas da Icon Class – do retiro na praia à fuga do resort e à aventura no parque temático – a programação de novas experiências e favoritos no Star preparará o terreno para ainda mais maneiras de cada tipo de família e aventureiro criar memórias sem compromisso. Atualmente em construção em Turku, na Finlândia, o novo navio e suas características serão revelados em breve.

"A ideia de combinar o melhor de cada tipo de férias em uma aventura definitiva criou mais emoção do que nunca previsto, e Star of the Seas será a próxima resposta ousada para a demanda recorde do consumidor que vimos por quase um ano e contando com a Icon of the Seas", disse Michael Bayley, presidente e CEO, Royal Caribbean Internacional.

O primeiro olhar para Icon* e Icon Class deu o tom em outubro de 2022, quando levou ao maior dia de reserva da linha de cruzeiros e ao maior volume de reservas da marca em 53 anos de história. A demanda sem precedentes dos consumidores levou a Royal Caribbean a lançar as férias de 2025-2026 no Icon três meses antes do previsto e agora o nome e a temporada de estreia do Star.Os destaques do Icon incluem seis toboáguas recordes no parque aquático de categoria 6 da Thrill Island, sete piscinas – uma para cada dia da semana ; Surfside, um neighborhood para famílias jovens; entretenimento no ar, gelo, água e palco; Mais de 40 maneiras de jantar e beber; e muito mais.

O Star of the Seas também marcará outro passo nesta nova era como o terceiro navio da linha de cruzeiros movido a gás natural liquefeito (GNL), combinando o uso do combustível marítimo de queima mais limpa disponível até o momento com uma linha comprovada de programas ambientais líderes do setor a bordo. Com aplicações que vão desde sistemas de recuperação de calor residual até conexão de energia em terra, o navio mais sustentável da Royal Caribbean avançará a jornada da empresa-mãe Royal Caribbean Group para introduzir um navio de cruzeiro líquido zero até 2035.

Mais detalhes sobre o Star of the Seas serão revelados posteriormente, e os fãs podem se inscrever para serem os primeiros a saber mais no site da Royal Caribbean em www.RoyalCaribbean.com/Star.

NOTA DO EDITOR:

Para mais informações sobre o primeiro navio da Icon Class, o Icon of the Seas, visite www.RoyalCaribbean.com/Icon.

Sobre a Royal Caribbean International

A Royal Caribbean International, de propriedade do Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), oferece inovação no mar há mais de 50 anos. Cada classe sucessiva de navios é uma maravilha arquitetônica que apresenta a mais recente tecnologia e experiências de hóspedes para o viajante aventureiro de hoje. A linha de cruzeiros continua a revolucionar as férias com itinerários para 240 destinos em 61 países em seis continentes, incluindo o destino de ilha privada da Royal Caribbean nas Bahamas ,o Perfect Day at CocoCay, o primeiro da Perfect Day Island Collection. A Royal Caribbean também foi eleita "Melhor Linha de Cruzeiros Global" por 20 anos consecutivos no Travel Weekly Readers Choice Awards.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2242322/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/405217/4329994/Royal_Caribbean_Intl_Logo.jpg

FONTE Royal Caribbean International

SOURCE Royal Caribbean International