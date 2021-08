Dê uma injeção de esperança no mundo: as marcas do Expedia Group se unem para apoiar a campanha de vacinação mundial do UNICEF, uma viagem de cada vez

SEATTLE, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Expedia Group e a sua família de marcas, como a Expedia®, Hoteis.com™, Vrbo®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, ebookers® e CheapTickets®, anunciaram um programa conjunto que pede para os seus viajantes se unirem a fim de ajudar a reabrir o mundo com segurança, uma viagem e uma vacina de cada vez. A partir de agora, cada reserva feita pelos apps do Expedia Group vai garantir uma doação para contribuir com a resposta global do UNICEF contra a COVID-19, que inclui a distribuição de vacinas seguras, diagnósticos e tratamentos contra a COVID-19 em mais de 180 países, com o objetivo de permitir que as pessoas voltem a viajar.

A participação é simples: os clientes só têm que baixar o app de qualquer uma das marcas do Expedia Group e planejar e reservar uma viagem por lá. Assim, vamos ajudar a levar uma vacina a quem precisa, em qualquer lugar do mundo. Os viajantes podem consultar os detalhes completos do programa aqui.

A família de marcas do Expedia Group representa uma comunidade global de pessoas que têm paixão por viajar e, principalmente, acreditam na importância de um mundo equitativo. Elas compartilham a nossa visão de que viajar é uma força do bem, porque ajuda a fortalecer vínculos e ampliar horizontes. Sabemos que as viagens não serão as mesmas até que o mundo esteja totalmente reaberto, e o acesso rápido e equitativo às vacinas contra a COVID-19 é a maneira mais fácil de fazer isso acontecer. É fundamental que todas as pessoas, de qualquer lugar, tenham acesso às vacinas, mas, atualmente, menos de 1% das doses chegam aos habitantes dos países com as menores economias.1 O UNICEF é o maior comprador global de vacinas e, graças à sua experiência, consegue vencer os desafios logísticos que afetam muitos países de baixa renda.

"O Expedia Group é formado por um grupo de funcionários que conhecem bem o poder que as viagens têm para ampliar horizontes e fortalecer vínculos. Neste momento, o principal obstáculo para que todas as pessoas voltem a explorar o mundo com liberdade continua sendo a falta de acesso às vacinas contra a COVID-19", disse Peter Kern, vice-presidente do conselho e CEO do Expedia Group. "Apoiamos uma abordagem global e equitativa na distribuição de vacinas e não medimos esforços para ajudar a proteger as pessoas do mundo todo. Para nós, é um orgulho contribuir com o UNICEF com a que vai ser a maior e mais rápida distribuição global de vacinas da história. Espero que outras empresas, e todas as pessoas que possam ajudar, se juntem a nós para acelerar a distribuição das vacinas, combater a desigualdade mundial e iniciar um movimento que permita unir o mundo. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para colocar o mundo ao alcance de todos".

"O UNICEF não vai desistir até que a batalha contra a COVID-19 esteja vencida, mas, para isso, precisamos da ajuda de empresas e pessoas nessa iniciativa de saúde pública, a mais importante da nossa época", afirmou Michael J. Nyenhuis, presidente e CEO do UNICEF USA. "Com a ajuda das marcas do Expedia Group e da sua comunidade de viajantes, estamos um passo mais perto de pôr um ponto final nesta pandemia e minimizar os danos que vão afetar uma geração de crianças durante décadas."

Uma parte das reservas qualificadas será destinada à resposta global do UNICEF contra a COVID-19. Com a ajuda de viajantes do mundo todo, a família de marcas do Expedia Group vai fazer uma doação mínima de US$ 10 milhões ao trabalho do UNICEF. Há 75 anos, o UNICEF desenvolveu um sistema de assistência à saúde pública global sem precedentes e é a única organização com a infraestrutura, a experiência e o conhecimento necessários para que a vacinação seja concluída o quanto antes. O UNICEF tem o compromisso de distribuir vacinas contra a COVID-19 às pessoas que mais precisam delas, não importa onde estejam, por meio de uma rede global de organizações de saúde, governos, fabricantes, especialistas em logística e grupos filantrópicos.

Os termos e condições completos do programa podem ser encontrados aqui. Para saber mais sobre o trabalho do UNICEF, acesse www.unicef.org/.

Sobre o Expedia Group

As empresas do Expedia Group, Inc. (NASDAQ: EXPE) oferecem viagens a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo por meio da sua plataforma global. Elas acreditam que viajar é uma força do bem e ajudam as pessoas a conhecer o mundo de novas maneiras e a criar vínculos duradouros. Além disso, oferecem soluções tecnológicas líderes no setor que contribuem para o crescimento e o sucesso dos seus parceiros, além de proporcionar momentos inesquecíveis aos viajantes. As marcas que fazem parte do Expedia Group são Expedia®, Hoteis.com™, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, Egencia®, trivago®, VRBO®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, Expedia Local Expert®, CarRentals.com™ e Expedia® Cruises™.

Para mais informações, acesse www.expediagroup.com. Siga o nosso perfil no Twitter @expediagroup e no LinkedIn www.linkedin.com/company/expedia/.

Sobre o UNICEF

O UNICEF é a maior organização do mundo dedicada à infância e atua em alguns dos lugares mais difíceis do planeta para chegar às crianças mais desfavorecidas. Presente em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha por todas as crianças para criar um mundo melhor para todas as pessoas. Para mais informações sobre o UNICEF e o seu trabalho pelas crianças, acesse www.unicef.org. Siga o UNICEF no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

Sobre o UNICEF USA

O UNICEF USA promove a missão global do UNICEF ao incentivar a população dos Estados Unidos a ajudar as crianças mais vulneráveis do planeta. Juntos, trabalham por um mundo que garanta os direitos infantis e ajude todas as crianças a crescerem em boas condições. Para mais informações, acesse www.unicefusa.org.

1 https://www.unicef.org/coronavirus/covax

FONTE Hoteis.com

