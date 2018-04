De United States Air Force Selecteert Med-Eng EOD 10 Bompakken om zijn Explosievenopruiming Teams te Beschermen

OGDENSBURG, New York, 13 april 2018 /PRNewswire/ -- Med-Eng®, een merk van The Safariland Group, heeft vandaag bekend gemaakt dat het een vijf jaar Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ) contract heeft getekend om aan de United States Air Force (USAF) de Med-Eng EOD® 10 bompakken te leveren om personeel te beschermen tijdens Explosive Ordnance Disposal (EOD) operaties. De USAF heeft de EOD 10 pakken en accessoires uitgekozen via een concurrerende selectieprocedure waar aan de nieuwe National Institute of Justice Standard 0117.01 (NIJ Standard) voldaan moest worden, voor bescherming tegen ontploffing, fragmentatie, impact en warmte, om enkele van de vele factoren te noemen. Volgens het contract, dat een maximale waarde heeft van $15 miljoen, zal de USAF tot 305 EOD 10 bompakken aanschaffen tijdens het vijfjaar termijn.

"Med-Eng voelt zich vereerd om apparatuur te leveren dat de levens van de EOD teams van de United States Air Force zal beschermen tijdens het uitvoeren van kritische, gevaarlijke en levensreddende missies," zegt Rob Reynolds, vice president, algemeen manager, Med-Eng. "Het selecteren van Med-Eng en onze EOD 10 bompakken geeft aan dat het vertrouwen van de USAF in ons vermogen om zelfs onder de meest barre omstandigheden het hoofd te bieden aan de evoluerende bedreigingen en operationele eisen waarmee onze militaire EOD specialisten en bomtechnici voor publieke veiligheid geconfronteerd worden."

De EOD 10 bompak is gecertificeerd volgens de NIJ Standard en voldoet of overtreft de strenge criteria van de USAF. De NIJ Standard is gefocust op zes cruciale velden – fragmentatie, impact, vlam, explosiedruk, optica en ergonomie – dat beschermingseisen in overeenstemming brengt met de behoefte van bomtechnici voor mobiliteit, helder zicht, en mobiliteit. Med-Eng is momenteel de enige bompak fabrikant dat aan de NIJ Standard certificatie voldoet.

Dit geavanceerde bompakset levert een optimale balans tussen multi-bedreigende explosiebescherming en ergonomische flexibiliteit. Zijn gebruikersgericht ontwerp bevat stemactivatie, geïntegreerde koeling en compatibiliteit met Chemische & Biologische veiligheidsuitrusting. Het werd ook uitvoerig getest op representatieve bedreigingen van Improvised Explosive Devices (IEDs).

De uitvoering van het contract zal bijdragen aan hooggekwalificeerde productieactiviteiten in Ogdensburg, New York, waar Med-Eng bompakken produceert voor alle vier krijgsmachtsonderdelen van de U.S. Military, en ook voor staats- en lokale wetshandhavende explosievenopruimingsteams. Deze vestiging produceert momenteel de nu gebruikte Advanced Bomb Suit (ABS) van de U.S. Army, en alle andere Med-Eng bompakmodellen, die overal in de Verenigde Staten gebruikt worden.

De EOD 10 bompak wordt door militaire en openbare veiligheidsinstanties in 28 landen geproduceerd en wordt tegenwoordig wereldwijd gebruikt. Voor meer informatie over Med-Eng, bezoek www.med-eng.com.

Over Med-Eng ®

Het Med-Eng® merk levert geïntegreerde en beproefde oplossingen om frontliniepersoneel te beschermen tegen ontploffing- en warmtebedreigingen. Zijn Personal Protective Equipment en gespecialiseerde werktuigen voor Explosive Ordnance Disposal (EOD), bomopruiming, tactische operaties en ontmijning zijn toevertrouwd aan militaire en openbare veiligheidsdiensten in ongeveer 100 landen over de hele wereld. Zijn Crew Survivability oplossingen, waaronder aangepaste ontploffingdempende zittingen en thermische managementsystemen, beschermen militaire voertuigbemanningen en hun missie-gevoelige elektronica. Alle Med-Eng apparatuur is ontworpen en rigoureus getest om levens te helpen redden en operationele vermogens te verbeteren. Med-Eng is onderdeel van The Safariland Group van merken. Voor meer informatie, bezoek www.med-eng.com.

Over The Safariland Group

The Safariland Group is een wereldwijd leidende leverancier voor een breed gamma van veiligheids- en overlevingsproducten ontworpen voor publieke veiligheid, militaire-, professionele en outdoor markten. The Safariland Group biedt meerdere erkende merken in deze sectoren, zoals Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® and NIK®. De missie van The Safariland Group, "Together, We Save Lives", is nauw verbonden aan de levensbesparende en beschermende producten dat het levert. Het hoofdkwartier van The Safariland Group is gevestigd in Jacksonville, Florida. The Safariland Group is een handelsnaam van Safariland, LLC.

Voor meer informatie over The Safariland Group en deze producten, bezoek www.safariland.com.

Voor media en informatie, bezoek www.safariland.com/media-center.html.

