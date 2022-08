De wereldberoemde Franse wijnmaker Pont des Arts leidt de wijnindustrie van 350 miljard dollar naar Web 3.0 met NFKings

SINGAPORE, 30 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Pont des Arts, een luxe Franse wijn- en gedistilleerde drankenproducent, neemt het voortouw in het verbinden van fysieke wijn en wijngaarden met NFT's en Metaverses. Het bedrijf is beroemd om zijn unieke wijncollecties die kunstwerken tonen van wereldwijd gerenommeerde kunstenaars, waaronder Mondriaan, Zao Wou-Ki, en Miquel Barcelo.

Pont des Arts' unique collection of exclusive wines bringing together the best from each of the two worlds of Art and Wine

"Naast de hype van NFT's, Web 3.0 en Metaverses, zien we een enorme waarde in het herdefiniëren van het verzamelen van wijn als een trendy, meer toegankelijke en leuke activiteit. De lancering van de MetaVineyard Club zal dit stimuleren. Dit is een geweldige kans voor mensen om de magische werelden van kunst en wijn te leren, te spelen, te verzamelen en te ontdekken", aldus Thibault Pontallier, oprichter van Pont des Arts, en Emanuele Ascoli, CEO van Pont des Arts.

De MetaVineyard Club verbindt producenten van wijn en gedistilleerde dranken via een groot aantal digitale initiatieven om wijn te verzamelen. Een daarvan is de lancering van een samengestelde verzameling NFT's, die wordt ondersteund door wijn en gedistilleerde dranken van Pont des Arts, en die tegelijkertijd het 'AgeToEarn'-concept bevat. Op dezelfde manier als fysieke wijn, rijpt elke wijn-NFT met de tijd op de blockchain en onthult kunstwerken. Sommige gebruikers kunnen fysieke wijnflessen verzilveren die overeenkomen met hun NFT's.

"Het verzamelen van wijn is nu toegankelijker geworden. U hebt geen fysieke ruimte nodig om uw collectie of dure machines op te slaan voor optimale verouderingsomstandigheden; u verzamelt, bewaart en laat uw wijn digitaal rijpen in het Web 3.0 Metaverse. NFT's leveren ook meer liquiditeit aan het verzamelen van wijn als belegging", aldus Matthew, oprichter en CEO van NFKings.

De speciale NFT-veiling van de MetaVineyard Club van 1888 Armagnac 'Long Life' start begin september met een beperkte NFT-verzameling die later opent op 125 dollar per stuk. Ontdek meer op www.MetaVineyard.Club.

Over Pont des Arts

Pont des Arts is een exclusieve, beperkte collectie fijne wijnen en gedistilleerde dranken. Het is het eerste internationale topmerk van Franse wijnen en gedistilleerde dranken, dat een brug slaat tussen kunst en wijn.

Over NFKings

NFKings is een toonaangevende, op entertainment gerichte Web 3.0- en Metaverse- ontwikkelaar en -operator, met een succesvol trackrecord van het creëren, lanceren en uitvoeren van Web 3.0-projecten met Vogue, Marilyn Monroe, Toni Kroos, Jimmy Choo, en nog veel meer. NFKings wordt ondersteund door eersteklas beleggers en leiders in Web 3.0, zoals Binance, Vertex Ventures en anderen.

