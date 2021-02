DEAC étend le réseau de centres de données de ses partenaires en s'installant à Vilnius et investit dans la modernisation du centre de données de Riga

Désormais, deux opérateurs de centres de données baltes peuvent fournir des services plus compétitifs dans la région et au-delà, tant dans le domaine des centres de données que dans celui de la transmission de données. « Avec des connexions directes et rapides à plusieurs x 10 Gbit/s, il est possible d'offrir des solutions informatiques polyvalentes et une infrastructure de cloud ou de colocation fiable pour la sauvegarde et la diversification des risques en Europe et en Russie », commente Andris Gailitis, PDG de DEAC. En 2020, le DEAC letton et la DLC lituanienne ont été intégrées à Quaero Capital.

Entre-temps, DEAC a également commencé à mettre en œuvre son plan d'expansion du centre de données de « Riga » et d'amélioration de l'efficacité énergétique, avec des investissements prévus cette année pour un million d'euros. En janvier, DEAC a ajouté deux générateurs Kohler-SDMO et a étendu les équipements de refroidissement avec le Vertiv Liebert HPC Chiller et l'équipement CRAH pour améliorer la performance PUE (Power Usage Effectiveness) et préparer le centre de données aux exigences de « neutralité climatique » de l'Europe d'ici 2030.

Dans le cadre de la rénovation et de l'amélioration du respect de l'environnement, DEAC a également remplacé 235 sources de lumière fluorescente et 24 luminaires de zone par des luminaires à LED. Il en résulte un éclairage qualitatif dans le centre de données et des économies annuelles significatives sur l'électricité.

Outre les investissements dans l'infrastructure du centre de données de « Riga », plusieurs mises à niveau des services sont prévues avec des plates-formes en libre-service pour l'automatisation de la virtualisation et des configurations standard de serveurs dédiés pour le confort des petites entreprises et des partenaires.

À propos de DEAC

DEAC est l'un des plus grands opérateurs de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs en Europe du Nord. Fort d'une longue expérience dans ce domaine, il fournit des installations et des solutions sécurisées à des clients de plus de 40 pays. Depuis 1999, DEAC vise à fournir des services complets de centres de données et des solutions informatiques individuelles. DEAC propose une large gamme de solutions informatiques personnalisées qui permettent de protéger les entreprises et de réduire les coûts de manière optimale en analysant les besoins des entreprises en fonction de leur stratégie et de leurs objectifs commerciaux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1430789/DC_map_image.jpg

SOURCE DEAC