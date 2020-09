DealCloud étend sa présence dans les pays nordiques et ajoute dix nouveaux clients dans la région

Les entreprises réagissent aux pressions extérieures en adoptant la numérisation pour réussir leur saison de négociations

LONDRES, le 30 septembre, 2020 /PRNewswire/ -- DealCloud , DealCloud, fournisseur d'une solution single-source de gestion des transactions, des relations et des entreprises pour les sociétés des marchés de capitaux, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de ses activités nordiques avec 10 nouveaux clients dans la région, y compris des sociétés de premier plan telles que Argentum Asset Management, Argentum Asset Management , GRO Capital , FIH Partners , FSN Capital , Intera Partners , Nordea Asset Management , et Summa Equity .

Les clients font part de leurs commentaires sur la valeur ajoutée qu'ils constatent, en utilisant la plateforme DealCloud :

« GRO Capital a choisi DealCloud comme le meilleur système pour soutenir la numérisation de nos opérations », a déclaré Lars Dybkjær, associé directeur de GRO Capital . « Nous sommes très satisfaits du processus de mise en œuvre ainsi que de la forte fonctionnalité du système, et il est clair que DealCloud possède une expertise approfondie du secteur du capital-investissement ».

« DealCloud s'est naturellement imposé en raison de la flexibilité de plate-forme et de son orientation vers le secteur des marchés de capitaux », a déclaré Christian B. Jensen chez Argentum Asset Management . « La plate-forme DealCloud améliorera l'efficacité de nos processus existants grâce à une solution adaptée à nos besoins tout en nous permettant d'effectuer des analyses plus poussées sur tous nos ensembles de données ».

« Nous sommes ravis de nous associer à DealCloud », a déclaré Christian Melby de Summa Equity . « Notre équipe a choisi cette plateforme car elle est l'une des offres de CRM pour les fonds d'investissement les plus solides et les plus complètes du marché actuel. Nous nous réjouissons de la mise en œuvre et de la poursuite de la rationalisation de nos processus d'investissement ».

« DealCloud est étonnamment simple et flexible », a déclaré Christopher Conradi , CDO de FSN Capital. « Nous voulions un système qui nous aiderait à numériser nos processus, tout en étant suffisamment souple pour s'adapter et se développer au fur et à mesure de notre évolution, et non l'inverse. Il était également essentiel que nous puissions trouver une équipe chargée de la mise en œuvre qui connaisse notre secteur et sache quelles sont les meilleures pratiques auxquelles nous devons adhérer. Après une évaluation approfondie, nous avons estimé que DealCloud était le mieux adapté pour répondre à nos besoins. Suite à une courte phase de mise en œuvre, nous constatons déjà des avantages majeurs. Nous pouvons désormais voir des informations auxquelles nous n'avions pas accès auparavant, nous sommes en mesure d'affiner la façon dont nous passons notre temps à nous approvisionner et nous disposons enfin d'un dépôt central qui n'emprisonne pas nos données. On a l'impression qu'on vient de nous donner un super pouvoir ! »

Mike Santos, vice-président du développement des clients de DealCloud dans la région EMEA, a mis ces nouveaux partenariats en perspective. « La poudre sèche atteint des sommets presque records sur les marchés financiers, ce qui entraîne une concurrence accrue. Les entreprises tournées vers l'avenir réagissent en améliorant leurs opérations internes pour se différencier, attirer de nouvelles affaires et créer une saison de transactions réussie », a déclaré M. Santos. « D'après les résultats de notre récente enquête sur Dealmaker Pulse Survey l'impulsion des négociants, la technologie est le facteur le plus important dans la capacité des négociants à agir rapidement, à rester organisés et à rester compétitifs sur les marchés financiers privés d'aujourd'hui. »

Pour renforcer son engagement dans la région, DealCloud parrainera le prochain Nordic Private Equity Forum le 29 octobre 2020.

À propos de DealCloud

DealCloud Société Intapp fournit une plateforme de gestion des transactions, des relations et des entreprises à source unique pour permettre à plus de 900 clients d'alimenter leur processus de négociation, de la stratégie à l'exécution en passant par l'origination. Nous proposons des solutions entièrement configurables, conçues spécialement pour les relations et les structures complexes des sociétés de capital-investissement et de capital de croissance, des banques d'investissement, des sociétés privées et cotées en bourse, des fournisseurs de capitaux d'emprunt et d'autres investisseurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur dealcloud.com .

