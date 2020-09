DealCloud nomme Mark Coronato Directeur du développement de la clientèle de l'EMEA

Avant de rejoindre DealCloud, Coronato a été directeur de l'investissement chez Chiltern Capital où il a travaillé sur la création, l'exécution et la création de valeur des transactions. Ses bonnes connaissances de l'industrie des marchés de capitaux permettront de documenter la stratégie client et de soutenir l'expansion rapide de la base de clients EMEA de DealCloud.

« C'est un collègue investisseur dont l'opinion était extrêmement positive qui m'a présenté à l'équipe de DealCloud » affirme Coronato. « Dès ma première évaluation DealCloud, j'ai pu immédiatement détecter la valeur qu'il offre à ses clients. En tant que conseiller et investisseur, j'ai passé plusieurs années à surmonter les problèmes que DealCloud est censé résoudre. Le flux de capitaux dans le capital-investissement et la prolifération de nouveaux fonds rend la démarcation de plus en plus difficile. Je suis convaincu que la plateforme DealCloud permet aux entreprise de rester leaders. »

Coronato a commencé sa carrière dans les services d'opérations et d'acquisition à Citi. Plus tard, il a fait partie de l'équipe d'investissement de Intermediate Capital Group (ICG), European Buyout Fund. Il est titulaire d'une licence en économie, obtenue à l'Université de Warwick et d'un masters en finance de la London Business School.

« Notre croissance rapide dans la zone EMEA a motivé le recrutement de Mark, » a affirmé Michael Santos, Vice-Président des Ventes EMEA pour DealCloud. « Son expertise dans l'industrie nous permettra d'engager des clients et de prospecter de différentes manières. Être capable d'agir comme investisseur et conseiller et d'affirmer « Je sais que DealCloud apportera une plus-value parce que j'ai été à votre place et j'ai utilisé ces systèmes auparavant » est une déclaration forte. La bonne expérience industrielle de Mark et ses relations permettront d'élargir la cible de DealCloud dans la région et de continuer à satisfaire les besoins et défis de nos clients. »

A propos de DealCloud

DealCloud est une Intapp company, plateforme unique de gestion des affaires, des relations et des entreprises qui permet à plus de 900 clients de renforcer leurs processus de négociation, de la stratégie d'origination jusqu'à l'exécution. La société propose des solutions entièrement personnalisables, conçues spécialement pour les relations et les structures complexes des sociétés de capital-investissement et de capital de croissance, des banques d'investissement, des sociétés privées et cotées en bourse, des fournisseurs de capitaux d'emprunt et d'autres investisseurs. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Web dealcloud.com.

