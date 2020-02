Dean Edney, dirigeant scientifique de grand talent ayant fait carrière chez GSK, rejoint Sai Life Sciences

En annonçant cette nouvelle, Krishna Kanumuri , PDG et directeur exécutif de Sai Life Sciences a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Dean au sein de Sai Life Sciences, alors que nous inaugurons notre nouvelle installation de recherche et développement des procédés à Manchester, au Royaume-Uni. Son arrivée renforce notre vision qui consiste à créer une structure de R & D des procédés de premier plan mondial, qui applique des méthodes scientifiques et des technologies de pointe pour fournir rapidement des résultats scientifiques de grande qualité, indépendamment de la situation géographique ».

Dans le cadre de son initiative de transformation à l'échelle de l'entreprise, Sai Nxt, la société vise à améliorer ses capacités de recherche et développement des procédés (PR&D), permettant ainsi aux clients d'accélérer leurs programmes de R & D et de fournir des produits commerciaux grâce à l'application rapide d'une science de grande qualité dans toutes les facettes de la recherche, du développement et de la fabrication des procédés de principes actifs (API). Elle y parviendra en conjuguant l'expertise d'Hyderabad en matière d'optimisation et d'agrandissement rapides et rentables des procédés avec l'expertise du centre de Manchester en termes d'application de nouvelles technologies et d'approches parallèles et statistiques du développement des procédés, pour en faire une seule entreprise mondiale de PR&D.

S'exprimant sur sa nomination, Dean Edney a déclaré : « Je suis particulièrement heureux de rejoindre Sai Life Sciences à un moment de forte croissance où les investissements sont conséquents. J'ai pour objectif de veiller à ce que les investissements dans les installations et la technologie s'accompagnent d'investissements dans les effectifs et les capacités, afin de permettre à nos clients de fournir plus rapidement de nouveaux médicaments aux patients ».

Au cours de la carrière qu'il a précédemment menée pendant 25 ans chez GlaxoSmithKline, Dean a fait preuve d'une brillante trajectoire dans la direction transversale pour mener à bien des projets et développer des capacités à toutes les étapes de la recherche et du développement des procédés de principes actifs, depuis l'approvisionnement clinique au stade précoce et l'exploration des voies à prendre jusqu'à la validation des stratégies de contrôle commercial. Dean a obtenu sa licence en chimie et son doctorat en chimie organique de synthèse à l'université de Nottingham, au Royaume-Uni.

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO en anglais) intégrant tous les services, dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Façonnier spécialisé, Sai Life Sciences a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelles entités chimiques, créant sans relâche de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuelle, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

