Debate sobre o poder da agricultura do Brasil marca o 8º Fórum LIDE de Agronegócios

A abertura contou com importantes autoridades como o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Flávio Bettarello; o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo; o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia; Manoel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; o deputado federal Arnaldo Jardim; o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira; o prefeito da cidade-sede, Duarte Nogueira; Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria; Mônika Bergamaschi, presidente do LIDE Agronegócios; o chairman do LIDE Ribeirão Preto, Maurilio Biagi Filho e o presidente do LIDE Ribeirão Preto, Fábio Fernandes.

O debate de abertura reforçou a inserção internacional do agronegócio como tema que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia, ressaltou Mônika Bergamaschi. De acordo com Flávio Bettarello, o Ministério da Agricultura e o Governo Federal estão firmemente empenhados para esse projeto de Brasil, de Nação forte, para o qual todos neste encontro estão comprometidos.

O primeiro painel discutiu Tecnologia e Meio Ambiente, com exposição de Almir Araújo, líder em Agricultura Digital da BASF, e Caio Penido, presidente do GPTS – Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. Ambos falaram sobre a importância de unir o país em defesa do meio ambiente.

Segurança Jurídica no Agro foi o tema do painel 2, com participarão de Manoel de Queiroz Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Jacyr Costa Filho, diretor Região Brasil da Tereos, e Roberto Rodrigues, embaixador especial da FAO para o Cooperativismo e ex-ministro da Agricultura.

O painel 3 tratou da Abertura Comercial e Perspectivas para o Agronegócio com a participação do professor sênior de Agronegócio Global do Insper e titular da Cátedra Luiz de Queiroz da Esalq – USP 2019, Marcos Jank; do secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo; e de Ligia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

No último painel, Agronegócio: percepção dos mercados, as lideranças que fizeram parte foram Marcello Brito, presidente da ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio; Marcos Quintela, CEO do VMLY&R Group no Brasil e presidente do LIDE Comunicação, a deputada federal Joice Hasselmann; e Pedro Celso Gonçalves, vice-presidente da APAS (Associação Paulista de Supermercados).

Durante o evento, foram anunciados os vencedores do Prêmio LIDE Agronegócios 2019, que reconheceu o trabalho da Coplana, Sococo, ABPA - Associação Brasileira de Proteína Animal, OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, SRB - Sociedade Rural Brasileira, Santa Clara Agrociência, Netafim, Longping, Embrapa Pecuária Sudeste - Programa Balde Cheio, Centro de Cana IAC, UNESP Botucatu, Socicana, Inpev, Grupo Balbo/ Native, Bevap, TMA e TGM. Aldo Rebelo foi o grande homenageado do evento.

O evento tem apoio da ALLIZ, APAS, BEVAP, RAÍZEN, SICREDI e ZANCHETTA. Participação especial: AD'ORO. Participação: BRD, BROTO LEGAL e TEREOS. Colaboração: HOLAMBRA e MAUBISA. Fornecedores oficiais: AMPERE, CONNECTARE COMUNICAÇÃO, COOXUPÉ, ECCAPLAN, FORMAG´S, GRUPO SÃO FRANCISCO, OUTRAS COMUNICAÇÃO, RCE, SOCOCO, TRACK e UPS. Mídia partners: EDITORA TRÊS, O ESTADO DE S. PAULO, PR NEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE e TV LIDE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1006661/8_FORUM_LIDE_AGRONEGOCIOS.jpg

FONTE LIDE

Related Links

http://www.lideglobal.com



SOURCE LIDE