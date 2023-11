Debido a la disponibilidad de becas, la Universidad Northeastern Illinois experimenta un crecimiento en el número de estudiantes de pregrado de primer año a tiempo completo.

CHICAGO, 17 de noviembre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Northeastern Illinois University (NEIU) ha aumentado por segundo año consecutivo el número de estudiantes universitarios a tiempo completo que se matriculan por primera vez. La universidad también incrementó su matrícula en créditos/inscripciones dobles durante el mismo periodo.

Según los datos reunidos por la Illinois Board of Higher Education (IBHE), la matrícula de estudiantes afroamericanos y latinos de primer año de Northeastern aumentó, mientras que la matrícula de esos dos grupos disminuyó a nivel nacional en las universidades públicas.

"Northeastern se dedica a la misión de ofrecer un entorno excepcional para el aprendizaje, la enseñanza y el estudio, y de preparar a una comunidad diversa de estudiantes para el liderazgo y el servicio", dijo la Dra. Katrina E. Bell-Jordan, presidenta interina de Northeastern. "Por ejemplo, introdujimos la beca NEIU For You porque estamos muy comprometidos con ofrecer educación gratuita a quienes de otro modo no podrían obtener un título. Creemos que los futuros líderes de nuestra comunidad necesitan el apoyo de la NEIU, no solo para ganarse mejor la vida, sino para tener una vida mejor para ellos y sus familias, y vivir sin deudas".

La beca NEIU For You es una de las muchas becas que ofrece la NEIU, una institución al servicio de las minorías y de los hispanos. La beca NEIU For You brinda apoyo a estudiantes de tiempo completo por primera vez con necesidades financieras que son elegibles para PELL o MAP. Northeastern cubrirá el saldo restante de la matrícula y las tarifas después de que se hayan solicitado todas las becas y subvenciones.

NEIU ofrece mayores descuentos en la matrícula que otras universidades públicas con programas de cuatro años, incluyendo exenciones de matrícula para estudiantes internacionales e indocumentados, con elegibilidad ampliada para beneficiarios de AIM HIGH y Golden Opportunity, financiación para circunstancias especiales y la beca NEIU For You.

"Nos sentimos orgullosos de la ayuda financiera que ofrecemos, pero sobre todo de la beca NEIU For You, que otorga educación gratuita a quienes reúnen los requisitos", afirmó el vicepresidente de finanzas y administración, Manish Kumar. "La beca NEIU For You aumentó la accesibilidad a la educación universitaria de las comunidades circundantes de diversos futuros estudiantes de la NEIU. Esta beca contribuye en gran medida a abrir las puertas de la NEIU a quienes, de otro modo, no podrían cursar estudios superiores y prosperar en ellos sin afrontar importantes dificultades personales y económicas".

Como declaró un estudiante de la NEIU al Consejo Directivo: "Esta beca cambió mi vida, me convirtió en una persona diferente, me llenó de orgullo y me enseñó que puedo hacer todo lo que me proponga".

Para obtener esta beca se requiere una renta bruta anual ajustada igual o inferior a $60,000 y un patrimonio familiar igual o inferior a $50,000. Los candidatos cualificados deben solicitar todas las ayudas económicas, subvenciones y becas pertinentes. El personal de la Oficina de Ayuda Financiera, Becas y Empleo Estudiantil de NEIU está a disposición de los estudiantes para ayudarles a solicitar las becas adecuadas, incluidas las Becas Pell, el programa de ayuda federal y MAP, el Programa de Becas Monetarias de Illinois. En el caso de los estudiantes que reciben becas Pell y ayuda MAP, la NEIU pagará el saldo restante.

La beca NEIU For You cubrirá cuatro años consecutivos de matrícula para los estudiantes a tiempo completo que cumplan los requisitos. Para ser considerado para la beca NEIU For You, un potencial estudiante de primer año debe presentar una solicitud gratuita de Federal Student Aid (FAFSA). Los estudiantes indocumentados pueden completar la Alternative Application for Illinois Financial Aid en lugar de la FAFSA.

Los estudiantes de primer año que ingresen a tiempo completo deben cursar al menos 12 horas de créditos por semestre. Los potenciales estudiantes de primer año deben ser residentes de Illinois, haber asistido a una escuela secundaria de Illinois y tener un promedio mínimo de 2.0 en la escuela secundaria. La NEIU no exigirá el requisito de admisión de un promedio mínimo de 2.5 para los estudiantes que reúnan los requisitos.

ACERCA DE LA NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY

La Northeastern Illinois University ofrece más de 40 programas de pregrado y certificados y más de 50 programas de postgrado, certificados, licencias y avales. El campus principal se extiende por 67 acres en una atractiva zona residencial en el noroeste de Chicago. Es la institución pública hispana con programas de cuatro años de duración más antigua del Medio Oeste. La universidad cuenta con otras sedes en el área metropolitana, como el Jacob H. Carruthers Center for Inner City Studies, El Centro y el University Center of Lake County.

