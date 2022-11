Debiopharm a mené une levée de fonds de $6M permettant de financer la croissance de l'americano-israélien YonaLink et la diffusion mondiale de sa plateforme conçue pour automatiser le flux de données des essais cliniques

Bien que la saisie et la gestion des données d'essais cliniques soient passées du papier au logiciel, il s'agit toujours de processus largement manuels. YonaLink change ce paradigme avec une solution qui fournit une véritable automatisation.

Cette technologie peut être utilisée pour contribuer à réduire la charge de travail sur les sites de recherche, à diminuer les coûts des essais cliniques et à réduire leur durée et donc les délais de mise sur le marché des nouveaux traitements.

BOSTON et LAUSANNE, Suisse, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Debiopharm Innovation Fund, le bras d'investissement de la société biopharmaceutique suisse Debiopharm, et YonaLink, un fournisseur de logiciels d'essais cliniques, ont annoncé aujourd'hui avoir finalisé un premier tour de financement de 6 millions de dollars. Ce montant permettra d'intensifier la croissance et d'étendre la diffusion de la plateforme d'intégration EHR-to-EDC de YonaLink. Conçue pour diffuser et tracer les données actualisées des patients en temps réel, la solution SaaS de YonaLink exporte les données des patients directement du système de EHR d'un site clinique et les transfère dans les systèmes de saisie électronique des données (EDC).

Le Debiopharm Innovation Fund a dirigé ce premier tour de table d'un total de 6 millions de dollars. Cofinancée par l'Union Européenne, la société israélienne eHealth Ventures a également pris part à l'investissement qui permettra de renforcer l'équipe de YonaLink, d'étendre les capacités de la plateforme et de favoriser son adoption par les promoteurs d'essais cliniques et leurs partenaires des organismes de recherche clinique (CRO).

"YonaLink améliore la prise en charge des patients et la collecte de leurs données dans les recherches cliniques, en automatisant la collecte et la validation des données d'essais cliniques. La technologie YonaLink assure une véritable connectivité entre les EHR et les EDC, en toute sécurité et sans perturber les flux de travail d'essais cliniques existants", a déclaré Iddo Peleg, CEO et cofondateur de YonaLink. "Nous sommes ravis d'étendre la diffusion de notre technologie à d'autres sites d'essais cliniques - en commençant par les États-Unis, l'Europe et Israël - pour contribuer à l'innovation dans le développement clinique et accélérer la production de nouveaux traitements dans divers domaines thérapeutiques."

La plateforme de YonaLink a la capacité de diffuser des données actualisées en temps réel à partir du système de EHR de tout site clinique, partout dans le monde, et de les intégrer dans les EDC de nouvelle génération de YonaLink ou dans d'autres systèmes de saisie de données. Avec des capacités intégrées d'eConsentement et d'ePRO / eCOA et de streaming EHR-to-EDC, l'EDC de nouvelle génération de YonaLink fournit une solution complète pour les besoins actuels des essais cliniques, en réunissant les fonctionnalités EDC et eSource dans un seul outil.

"Les données provenant de dossiers médicaux électroniques constituent depuis longtemps une ressource inexploitée pour les essais cliniques, une ressource qui pourrait améliorer l'efficacité des essais cliniques, et les résultats des patients et, finalement, intégrer automatiquement la collecte des données de recherche comme un prolongement de la tenue des dossiers cliniques de routine", a déclaré Vincent Lepreux, directeur associé du Debiopharm Innovation Fund. "Nous avons investi dans YonaLink parce que nous pensons que cette société peut drastiquement améliorer la manière dont les essais cliniques sont menés et aussi leur efficience. La technologie de streaming de données de YonaLink s'attaque à l'une des inefficacités évidentes du développement des médicaments : le transfert de données des EHR aux EDC. Ainsi on éviterait de devoir faire cela manuellement".

Ophir Shahaf, partenaire chez eHealth Ventures, a ajouté : "Bien que la saisie et la gestion des données d'essais cliniques soient passées du papier au logiciel, il s'agit toujours de processus largement manuels. YonaLink change ce paradigme avec une solution qui fournit une véritable automatisation. Cette technologie peut être utilisée pour contribuer à réduire la charge de travail sur les sites de recherche, à diminuer les coûts des essais cliniques et à réduire leur durée et donc les délais de mise sur le marché des nouveaux traitements. Cela fait une différence significative pour les patients qui attendent de nouveaux traitements, et c'est pourquoi nous sommes ravis de faire partie du voyage de YonaLink et de ce récent tour de financement."

À propos de YonaLink

YonaLink donne aux équipes de recherche la possibilité d'extraire des données actualisées des patients à partir d'un EHR et de les transmettre en temps réel à un système de saisie électronique des données (EDC) pour les essais cliniques, réduisant ainsi les délais et les coûts des essais cliniques. Basée à Boston avec des opérations de R&D en Israël, YonaLink apporte de nouveaux niveaux de rapidité, de qualité et d'efficacité aux opérations d'essais cliniques à travers le monde, simplifiant la complexité de la collecte et de la validation des données cliniques et permettant une véritable évolutivité. La plateforme SaaS de la société a la capacité de diffuser des données à jour à partir de la plateforme EHR de tout site clinique, partout dans le monde, et de les intégrer dans l'EDC de nouvelle génération de YonaLink ou dans d'autres systèmes de capture de données. Avec des capacités intégrées d'eConsentement et d'ePRO / eCOA et de streaming EHR-to-EDC, l'EDC de nouvelle génération de YonaLink fournit une solution complète pour les besoins actuels des essais cliniques, réunissant les fonctionnalités EDC et eSource dans un seul outil qui peut être configuré en quelques minutes, éliminant les délais d'intégration, réduisant les coûts et accélérant les délais de l'étude. Pour en savoir plus visitez www.yonalink.com.

À propos du Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm Innovation Fund, le bras d'investissement stratégique de la société biopharmaceutique suisse Debiopharm, fournit un financement stratégique et des conseils aux entreprises ayant l'ambition d'améliorer le parcours du patient, de réimaginer la façon dont les essais cliniques sont menés, ainsi qu'aux entreprises proposant des plateformes numériques qui soutiennent les technologies de pointe en matière de médicaments. Depuis 2017, Debiopharm a investi dans 14 entreprises de santé numérique, en dirigeant généralement les tours d'investissement.

À propos de eHealth Ventures (eHV)

Le groupe eHealth Ventures est un investisseur de premier plan dans les entreprises de santé numérique en phase de démarrage. Il comprend deux fonds de capital-risque et un incubateur technologique exclusivement axés sur la santé numérique, ainsi qu'un important financement gouvernemental non dilutif. Parmi les partenaires, citons Maccabi (un important HMO israélien), Amgen (géant mondial de la biotechnologie), la Mayo Clinic, Medison Ventures, Arad Investments et le groupe Hadar. L'équipe a examiné plus de 1 600 entreprises à ce jour et a investi dans un portefeuille de 24 entreprises hautement innovantes (diagnostics numériques, thérapeutiques, soins à domicile et Bioconvergence).

