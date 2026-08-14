Debt.com da a conocer los nominados a los premios FinTalk 2026 en un momento en que los saldos de las tarjetas de crédito en EE. UU. se mantienen cerca de máximos históricos

La cuarta edición de los premios rinde homenaje a 12 figuras destacadas del mundo financiero que luchan contra el estigma del dinero en los medios digitales

FORT LAUDERDALE, Florida, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un contexto en el que los presupuestos familiares se ven cada vez más ajustados y la deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos se mantiene cerca de máximos históricos, Debt.com anuncia oficialmente a los nominados de sus Annual FinTalk Awards. Este premio reconoce a los creadores de contenidos financieros que están transformando la forma en que el país aborda las cuestiones relacionadas con las finanzas personales.

En homenaje a los creadores que nos hacen más ricos, más inteligentes y más seguros. ¡La votación comienza el 17 de agosto de 2026. Los creadores con más votos se llevan un premio FinTalk!

Dado que el asesoramiento financiero tradicional no suele conectar con un público más joven y nativo digital, los nominados de este año representan un cambio crucial hacia una educación con la que el público se sienta identificado y libre de juicios. Desde planes ambiciosos para saldar deudas y estrategias para gestionar los préstamos estudiantiles hasta consejos prácticos para la gestión del presupuesto familiar, estos candidatos traducen conceptos financieros complejos en hábitos cotidianos que se pueden poner en práctica a través de videos cortos, series de larga duración y actividades de divulgación en comunidad.

"La educación financiera solo funciona cuando es accesible, auténtica y se puede poner en práctica de inmediato", afirma Don Silvestri, presidente de Debt.com. "Estos creadores y defensores de las cooperativas de crédito están yendo al grano y llegando a los estadounidenses allí donde ya se encuentran, en sus teléfonos y en sus comunidades, haciendo que los temas financieros, que suelen resultar intimidantes, sean más fáciles de entender y, lo que es más importante, más fáciles de poner en práctica".

La votación pública se abre el lunes 17 de agosto de 2026, lo que permitirá a los ciudadanos de todo el país votar por sus creadores favoritos en cuatro categorías principales: Creador financiero del año, Mejor contenido breve, Mejor contenido extenso y Mejor formación sobre cooperativas de crédito.

Nominados al premio Creador financiero del año

Debt Free Millennials : Justine Nelson pagó 35,000 dólares en préstamos estudiantiles con ingresos de 37,000 dólares y ahora enseña a los millennials a gestionar su presupuesto y a vivir sin deudas.

Personal Finance with Leila : Leila Kartforosh-Nuñez, una microbióloga que logró saldar una deuda de 82,000 dólares, narra su camino hacia la libertad financiera.

Hey Friend, It's Em : Emily Egashira pasó de recibir cupones de alimentos a tener un patrimonio neto de siete cifras, y ha compartido cada uno de sus movimientos financieros a lo largo del camino.

The Quiet Wealth Club : Lucy Hinds acumuló discretamente una fortuna hasta convertirse en millonaria a los 37 años y comparte los hábitos a largo plazo que le permitieron alcanzar ese objetivo.

Nominados al mejor contenido de formato breve

Mejor contenido de formato extenso

Aja Dang : Aja saldó una deuda de 200,000 dólares en dos años y ahora explica cómo elaborar presupuestos, ahorrar e invertir a una audiencia de más de 450,000 personas.

Bigger Pockets Money : Mindy Jensen y Scott Trench presentan, dos veces por semana, análisis en profundidad sobre historias relacionadas con el dinero real y el camino hacia la independencia financiera.

Millennials sin deudas : Justine Nelson habla sobre cómo saldar los préstamos estudiantiles, controlar los gastos, alcanzar los objetivos financieros y mucho más.

Personal Finance with Leila : Leila Kartforosh-Nuñez narra su camino hacia la libertad financiera, al tiempo que crea contenidos educativos y entretenidos sobre el dinero.

Mejor programa de educación comunitaria de las cooperativas de crédito

BrightStar Credit Union : Ofrece información sobre eventos comunitarios locales en el sur de Florida, consejos financieros e iniciativas para toda la familia, pensadas especialmente para los socios y los educadores de la zona.

Space Coast Credit Union : Combina consejos prácticos sobre gestión financiera con historias destacadas de sus socios, en las que se ponen de relieve sus raíces en la comunidad de la costa este de Florida.

Suncoast Credit Union : Destaca su impacto en la comunidad, la educación de los jóvenes, las iniciativas más destacadas de las subvenciones de la fundación y contenidos accesibles sobre educación financiera para las familias de Florida.

Cooperativa de Crédito Tropical Financial : Se centra en consejos para gestionar el presupuesto diario, ayuda en caso de catástrofes y obras benéficas, así como en soluciones de cuentas orientadas a los socios para los habitantes del sur de Florida.

Para ver todos los perfiles de los nominados y emitir su voto, visite Debt.com FinTalk Awards 2026.

Acerca de Debt.com

Debt.com es una fuente fiable para los consumidores que buscan ayuda con las deudas de tarjetas de crédito, los préstamos para estudios, las deudas fiscales, la reparación del historial crediticio y mucho más. Al poner en contacto a las personas con profesionales financieros acreditados y herramientas educativas, Debt.com ayuda a los estadounidenses a tomar decisiones inteligentes sobre la reducción de la deuda y la gestión del dinero para recuperar el control de sus finanzas. Para obtener más información, visite www.debt.com.

FUENTE Debt.com