SE REGISTRA LA CANTIDAD MÁS BAJA DE ESTADOUNIDENSES QUE VIVEN AL DÍA EN CINCO AÑOS, PERO LA ENCUESTA DE DEBT.COM REVELA UNA ANSIEDAD FINANCIERA OCULTA

Si bien la Encuesta sobre presupuestos de Debt.com de 2026 revela una caída histórica de 21 puntos en la cantidad de consumidores que viven al día, el 95 % de los estadounidenses afirma que la incertidumbre económica hace que elaborar un presupuesto sea más importante que nunca.

FORT LAUDERDALE, Fla., 15 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después de tres años de aumentos constantes, la cantidad de estadounidenses que viven al día ha caído drásticamente hasta alcanzar su nivel más bajo en cinco años. El 48 % de los encuestados afirma que vive al día en 2026, lo que representa una caída drástica respecto al máximo histórico del 69 % registrado en 2025, según la novena edición de la Encuesta anual sobre presupuestos de Debt.com, en la que participaron más de 1,000 estadounidenses.

Durante nueve años, Debt.com ha encuestado a aproximadamente 1,000 estadounidenses sobre sus hábitos de elaboración de presupuestos y de gasto. Este año, el 95 % de los encuestados afirma que la incertidumbre económica y el aumento de los costos han hecho que elaborar un presupuesto sea más importante que nunca. El 48 % de los estadounidenses dice que vive al día. Esa es la cifra más baja desde que comenzamos a hacer el seguimiento de esta pregunta, y representa una caída de 21 puntos con respecto al año pasado.

Sin embargo, los datos revelan que los estadounidenses no bajan la guardia. Casi la mitad de la población sigue teniendo dificultades económicas, y un abrumador 95 % afirma que la incertidumbre económica actual y el aumento de los costos hacen que elaborar un presupuesto sea más importante que nunca.

"Una disminución de 21 puntos en la cantidad de estadounidenses que viven al día es una victoria enorme en teoría, pero todo depende del contexto", afirma Howard Dvorkin, contador público certificado (CPA) y presidente de Debt.com. "No podemos ver esa cifra del 48 % y pensar que la batalla está ganada. Casi la mitad de nuestro país sigue estando a solo un sueldo de distancia de una crisis financiera".

Aunque los medios de comunicación se centran en la elevada inflación y en el aumento de las tasas de interés, la encuesta de Debt.com de 2026 revela una gran brecha: aunque los datos económicos puedan parecer más favorables, los consumidores comunes siguen preocupados. Conclusiones principales:

La elaboración de presupuestos funciona: el 85 % de los estadounidenses lleva un presupuesto, y el 88 % de ellos afirma que esto los ha ayudado de forma activa a salir de las deudas o a mantenerse libres de ellas.

La jubilación está por encima de la inflación: la jubilación subió al 20 % como principal motivación para elaborar un presupuesto, la cifra más alta en la historia de la encuesta, mientras que la inflación como factor desencadenante cayó del 31 % al 23 %.

Coordinación en el hogar: el 44 % de los encuestados informa que todos los miembros del hogar trabajan en conjunto para mantenerse dentro del presupuesto.

"Elaborar un presupuesto no es un pasatiempo de lujo, es un cinturón de seguridad financiero. Los datos muestran que el 88 % de las personas que elaboran un presupuesto logran gestionar o evitar las deudas con éxito. Ya sea que prefiera el método tradicional de lápiz y papel o que use una aplicación móvil, mantener la constancia es lo que lo protege del próximo cambio económico", concluye Dvorkin.

Sobre nosotros: Debt.com ha ayudado a millones de personas a salir de más de $12,000 millones en deudas. Como plataforma de finanzas personales, Debt.com brinda a los consumidores contenido confiable y herramientas de comparación integrales sobre soluciones para el alivio de la deuda. En conjunto, nuestro equipo de contadores públicos certificados, asesores financieros certificados y especialistas en deuda cuenta con más de un siglo de experiencia en el campo de las finanzas personales.

Metodología de la encuesta: Debt.com ha realizado su encuesta anual sobre presupuestos desde 2018. En la edición de 2026, se encuestó a 1,051 estadounidenses sobre sus hábitos y situaciones financieras, según lo que ellos mismos informaron.

FUENTE Debt.com