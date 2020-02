Début du chantier de la centrale solaire PV de 75 MW dans l'Uttar Pradesh suite à la délivrance d'un ordre de démarrage des travaux

LONDRES et ZURICH, 28 février 2020 /PRNewswire/ -- ThomasLloyd a annoncé aujourd'hui que SolarArise India Projects Private Limited (« SolarArise »), entreprise dans laquelle ThomasLloyd a investi, a délivré la première partie d'un ordre de démarrage des travaux à Jakson Limited, lançant ainsi le chantier de sa nouvelle centrale solaire PV de 75 MW dans l'Uttar Pradesh.

SolarArise a confié le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (« EPC ») à Jakson Limited. Dans un premier temps, l'entrepreneur général des services d'EPC finalisera la conception et l'aménagement du poste de sortie sur le site du projet, puis mobilisera le personnel nécessaire pour commencer les travaux. Les activités en cours portent sur les études de sol, la topographie, l'examen des voies de transmission et les tests de résistivité électrique.

Pour ce projet de 75 MW, SolarArise a signé des documents de financement par le biais d'un emprunt avec Power Finance Corporation Limited, entreprise nationale indienne et leader des prêts dans le secteur de l'électricité.

L'entreprise a également signé le contrat de fournitures de modules avec JA Solar prévoyant l'approvisionnement en modules mono PERC.

À propos de SolarArise India Projects Private Limited

SolarArise est un développeur de projets axé sur l'Inde qui développe, possède et exploite des projets photovoltaïques connectés au réseau en Inde. Outre ThomasLloyd, les autres actionnaires sont le Fonds mondial pour l'efficacité et les énergies renouvelables (GEEREF), conseillé par le Groupe de la Banque européenne d'investissement, le Core Infrastructure India Fund (CIIF), géré par Kotak Mahindra Bank, et l'équipe fondatrice. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.solararise.com

À propos de ThomasLloyd Group

ThomasLloyd est une société mondiale d'investissement et de conseil se consacrant à la conduite du processus nécessaire au changement social et environnemental, en se concentrant exclusivement sur le financement, la construction et l'exploitation de projets durables dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et de l'immobilier. La gamme de services comprend des produits et des services tout au long de la chaîne de valeur de ces secteurs. Outre la structuration, le placement et la gestion de solutions d'investissement à impact, ils comprennent le conseil et le financement de projets et d'entreprises, ainsi que des services financiers numériques, notamment dans le domaine du courtage en investissement, du conseil en investissement et de la gestion d'actifs. Fondée en 2003, ThomasLloyd est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs et fournisseurs mondiaux de financement dans le domaine du climat. Basée à Zurich et comptant plus de 250 employés dans 17 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société gère actuellement des actifs de plus de 3,2 milliards d'euros pour le compte de plus de 60 000 investisseurs privés et institutionnels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.thomas-lloyd.com

