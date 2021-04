Débuts des négociations entre la SEC et le projet de blockchain turc

NEW YORK, 9 avril 2021 /PRNewswire/ -- BTCBAM, le premier projet de blockchain turc à figurer parmi les plus grandes bourses de cryptomonnaie d'Asie aux côtés de Coinsbit et Probit, a entamé les négociations préliminaires avec la Securities and Exchange Commission (SEC) afin d'obtenir l'approbation d'émettre des jetons de sécurité confirmés par l'intermédiaire des garanties de la Spektral Investment Bank.

Alors que le projet fait l'objet d'un processus prémilitaire en vue d'être répertorié sur la plateforme Binance, BTCBAM a dans le même temps débuté une correspondance officielle avec la SEC, l'organisme de réglementation ultime en matière de tokenization, d'offre initiale de pièces (ICO) et d'approbation d'émission de jetons de sécurité.

« Nous n'en sommes qu'aux prémices de ces deux processus importants, mais quand nous arriverons au bout de ce marathon juridique, si nous y parvenons un jour, nous aurons l'honneur de recevoir l'autorisation d'émettre des jetons de sécurité avec la base de garanties de la Spektral Investment Bank. En outre, nous prévoyons offrir une collaboration axée sur les projets à Capbridge, une plateforme d'investissement en partenariat avec Binance », a déclaré M. Alkan, PDG et chef d'équipe de BTCBAM.

À propos de BTCBAM

BTCBAM est une société minière de cryptomonnaie basée à Vienne qui est gérée par des entrepreneurs et des professionnels. L'entreprise vise à créer une plateforme permettant à n'importe qui de percevoir de l'argent grâce à l'exploitation minière, et ce partout dans le monde. De plus, la plateforme encourage les utilisateurs à bâtir leur richesse et à devenir indépendants sur le plan financier.

