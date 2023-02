Declaração de Castlesouth: Aerocivil deve atuar rapidamente para preservar a Viva Air

MEDELLÍN, Colômbia, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Castlesouth Limited, como detentora dos direitos de voto da Fast Colômbia S.A.S., que, juntamente com suas afiliadas, opera a Viva Air, emite a seguinte declaração após a resolução 300 da Aerocivil em17 de fevereiro de 2023:

A Viva Air revolucionou o mercado colombiano de viagens aéreas com uma alternativa de baixo custo que oferece a milhares de colombianos serviços de baixo custo e com pontualidade em toda a Colômbia e destinos internacionais. Assim como outras companhias aéreas, a Viva Air enfrentou a pandemia da COVID-19 e, em seguida, com o aumento dos custos de combustível, a desvalorização do peso colombiano e a alta inflação. Apesar de todos esses desafios, a Viva Air continuou atendendo passageiros colombianos e tem esperança de um futuro melhor, como parte de um grupo de companhias aéreas maior e mais forte.

Agora, após mais de seis meses de espera para que a Aerocivil aprove a transação pendente, durante a qual houve uma rejeição inicial da transação proposta, a anulação de todo o processo devido à falha da Aerocivil em aplicar o procedimento adequado e o reinício do processo com a Aerocivil, a Viva Air atingiu um ponto crítico.

A Viva Air agora enfrenta a perda de algumas aeronaves de sua frota devido à demora da Aerocivil na concessão da aprovação. Isso representa uma perda direta no faturamento para a Viva Air, reduz as opções de viagem para milhares de colombianos e coloca em risco mais de 1.000 empregos diretos, baseados em conhecimento, na Colômbia, bem como aproximadamente 8.000 outros empregos indiretos na Colômbia, decorrentes de um efeito multiplicador.

Queremos ser claros: o único caminho viável no período em que a Viva Air pode continuar operando é onde a Aerocivil permita que a Viva Air faça parte de um grupo de companhias aéreas maior e mais forte.

Embora outras partes tenham expressado disposição de discutir uma aquisição da Viva Air, até o momento nenhuma dessas partes fez uma oferta. Mesmo presumindo que um acordo possa ser firmado com outra parte, a aprovação regulatória provavelmente não chegaria a tempo, como vimos desde o longo atraso na aprovação da transação pendente atual.

A transação proposta aguardando a aprovação da Aerocivil não é nova: em outros países, transportadoras legadas e disruptores de baixo custo fizeram parceria com sucesso, incluindo no caso da Iberia, da operadora legada da Espanha e da Vueling, uma companhia aérea de baixo custo que hoje continua a beneficiar passageiros espanhóis e outros europeus.

Solicitamos que a Aerocivil atue a tempo de manter a Viva Air voando em benefício de todos os colombianos.

