Declaração oficial da Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação ("Igreja da Unificação") sobre a investigação criminal do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe

GAPYEONG, Coreia do Sul, 12 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação (FFWPU), comumente chamada de "Igreja da Unificação", oferece sinceras condolências à família do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e ao povo do Japão que está de luto pelo trágico assassinato do Sr. Shinzo Abe.

Após a notícia da morte de Abe, alguns meios de comunicação incluíram rumores não confirmados sobre esta tragédia em suas reportagens.

Algumas dessas alegações foram abordadas em uma coletiva de imprensa em Tóquio, convocada por nossa sede no Japão. A FFWPU gostaria de compartilhar esses fatos verificados.

Qual é a conexão do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe com a "Igreja da Unificação"?

No ano passado, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe fez pequenas referências a dois eventos on-line diferentes do "Rally of Hope", que tratavam sobre temas de paz na Ásia. Os eventos foram organizados pela Federação para a Paz Universal (UPF) e outras organizações, incluindo a FFWPU.

Enquanto a UPF e a FFWPU compartilham os mesmos fundadores, a UPF é uma ONG independente com status consultivo geral junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.

Qual é a conexão entre Tetsuya Yamagami e a "Igreja da Unificação"?

O Sr. Yamagami não é membro da FFWPU, e não consta em nenhum de nossos registros como tendo sido membro anteriormente. No entanto, nossa própria investigação interna confirmou que a mãe dele é membro da FFWPU e participa ocasionalmente de atividades da igreja.

A alegação do Sr. Yamagami de que as doações feitas por sua mãe à FFWPU causaram problemas familiares é um assunto a ser investigado pela polícia. Quaisquer que sejam as queixas do Sr. Yamagami, nós condenamos veementemente a violência e o assassinato.

Podemos confirmar que o Sr. Yamagami testou sua arma caseira na noite anterior ao assassinato em um edifício que costumava abrigar uma igreja da FFWPU. Felizmente, ninguém se machucou.

Além de perguntas preliminares sobre a associação do Sr. Yamagami com a FFWPU, a polícia ainda não nos contatou sobre esta investigação criminal. Os representantes locais da FFWPU cooperarão totalmente com quaisquer questionamentos por parte das autoridades e disponibilizarão informações relevantes à imprensa conforme apropriado.

Pedimos que as organizações de mídia mantenham seu compromisso profissional com a precisão, a imparcialidade e a objetividade.

A FFWPU redobrará seus esforços na promoção de um mundo de paz duradoura. Mais uma vez, estamos profundamente tristes com a perda de um dos maiores estadistas do mundo. Que a graça e as bênçãos de Deus estejam com o falecido primeiro-ministro, sua família, o povo japonês e aqueles que estão de luto em todo o mundo.

Contatos da FFWPU para a imprensa:

FFWPU África

Mamadu Gaye

+27 (82) 964-0827; [email protected]

FFWPU Ásia-Pacífico

Demian Dunkley

+1 (619) 947-3311; [email protected]

FFWPU Europa e Oriente Médio

Peter Zoehrer

+43 664 5238794; [email protected]

FFWPU América Latina

Mario Salinas

+504 3161-6632; [email protected]

FFWPU América do Norte

Nancy Jubb

212-997-0057; [email protected]

Representante da Irving Street - FFWPU da América do Norte

Ron Lucas

973-643-6262; [email protected]

FONTE Family Federation for World Peace and Unification

SOURCE Family Federation for World Peace and Unification