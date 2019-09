Declaración de March of Dimes sobre las disparidades raciales / étnicas en la mortalidad materna

ARLINGTON, Virginia, 5 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes publicó hoy la siguiente declaración de la presidente y CEO, Stacey D. Stewart, en respuesta a la publicación de un artículo en Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., que documenta las persistentes disparidades raciales / étnicas en las muertes relacionadas con el embarazo.

"El informe de hoy de los CDC documenta que las mujeres negras no hispanas y las mujeres indígenas americanas y nativas de Alaska (IA / NA) mayores de 30 años tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas no hispanas". Estos datos deberían ser inaceptables para todos los estadounidenses. Estados Unidos no debería ser el lugar más mortal del mundo desarrollado para dar a luz. Es hora de que tengamos una conversación honesta sobre las enormes disparidades de salud que existen para las mujeres de color y promulguemos urgentemente una serie de cambios en las políticas para combatir esta epidemia.

"Uno de los objetivos de prevención identificados en la MMWR de hoy es abordar el prejuicio implícito y el racismo estructural en la atención de la salud y en los entornos comunitarios. March of Dimes está colaborando con Quality Interactions para crear una nueva y convincente capacitación sobre prejuicios implícitos para los proveedores de atención de la salud materna y los sistemas de salud. Es una oportunidad única de aprendizaje para ayudar a los proveedores a determinar el grado de cambio que se puede adoptar para mejorar la salud de las madres de color. Esta formación estará disponible a partir de octubre de 2019. También estamos apoyando la legislación y las políticas para mejorar la inversión en las Juntas de Revisión de Mortalidad Materna estatales y locales, que ofrecen la mejor oportunidad para identificar estrategias adicionales para reducir las complicaciones y las muertes relacionadas con el embarazo".

Racial/Ethnic Disparities in Pregnancy-Related Deaths — United States (Disparidades raciales / étnicas en las muertes relacionadas con el embarazo - Estados Unidos), 2007–2016 por Emily E. Petersen, MD, y otros aparece en la edición del 6 de septiembre de MMWR, Vol. 68 / Núm. 35.

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y proporcionamos educación y defensa para que cada bebé pueda tener el mejor comienzo posible. Basándonos en un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a cada madre y a cada familia. Visite los sitios marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Visite shareyourstory.org para obtener consuelo y apoyo. Búsquenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

