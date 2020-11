Declaración del Comité Directivo del grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la Provincia de Buenos Aires

NUEVA YORK, 2 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Dada la continua situación de default de la Provincia de Buenos Aires de sus obligaciones de deuda externa y la falta de compromiso constructivo por parte de la Provincia, el Comité Directivo del grupo Ad Hoc de tenedores de bonos ("el Grupo"), compuesto por más de 40 instituciones que poseen más del 49% de la deuda externa en bonos de la Provincia, ha contratado a White & Case LLP y Ayres Investment Management LLP para conducir una evaluación de todas las opciones disponibles para avanzar en la reestructuración.

En diciembre de 2019, varios tenedores institucionales de bonos emitidos por la Provincia formaron el grupo ad hoc para facilitar el diálogo con las autoridades provinciales. Desde el principio, el objetivo del Grupo fue encontrar una solución constructiva y consensuada que aborde los desafíos de liquidez de la Provincia de una manera que pueda obtener el apoyo de los tenedores de bonos internacionales. Después de reunirse con funcionarios provinciales en marzo y realizar un análisis cuidadoso de los datos y circunstancias económicas de la Provincia, el Comité Directivo compartió una propuesta que proporcionaría aproximadamente $ 3.3 mil millones de alivio en el servicio de la deuda, así como una extensión de tres años del plazo de vencimiento. En lugar de colaborar con el Comité Directivo, en abril la Provincia rechazó la invitación a entablar negociaciones y lanzó una oferta de canje unilateral que fue rotundamente rechazada por los bonistas.

La Provincia ha extendido varias veces el plazo de aceptación de su oferta unilateral a pesar del mensaje constante y consistente de los bonistas de que la oferta no refleja adecuadamente la capacidad de pago de la Provincia y, por lo tanto, no es la base para una solución consensuada. No hay motivos para creer que extensiones adicionales de esta oferta fallida puedan conducir a un resultado positivo.

Aunque lamentablemente la Provincia ha mostrado poco interés en involucrarse sustancialmente con sus tenedores de bonos durante el último año, el Comité Directivo permanece listo y dispuesto a entablar negociaciones de buena fe para encontrar una solución constructiva y adecuada a la situación fiscal específica de la Provincia. Esta solución, a su vez, haría posible la reanudación de las tan necesarias inversiones y el acceso a los mercados internacionales de capital. Si bien el Comité Directivo mantiene la esperanza de que se pueda lograr una solución consensuada, si la Provincia mantiene el actual curso de acción contraproducente y confrontativo, el Comité Directivo y sus asesores están preparados para evaluar todas las opciones disponibles.

