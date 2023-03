Declaración sobre la ocupación ilegal de la propiedad de Vulcan en México

BIRMINGHAM, Alabama, 22 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Vulcan Materials Company (NYSE: VMC), el mayor productor de agregados de construcción del país, publicó hoy la siguiente declaración:

El martes 14 de marzo de 2023, CEMEX (NYSE:CX), con ayuda de la policía armada y el ejército mexicanos, ingresó por la fuerza a las instalaciones portuarias de Vulcan cerca de Playa del Carmen. Aún siguen ocupando la propiedad.

No hay contrato que permita el uso por parte de CEMEX de las instalaciones portuarias de Vulcan. Aunque las empresas tenían un acuerdo para que CEMEX alquilara una parte de la propiedad de Vulcan, ese acuerdo expiró el 31 de diciembre de 2022, sin ninguna renovación. Antes de la expiración, se informó oficialmente a CEMEX que sería necesario negociar un nuevo acuerdo. Vulcan ha estado renegociando y sigue abierto a renegociar el acuerdo de arrendamiento.

En lugar de buscar una solución que acepten ambas partes, directivos de CEMEX amenazaron con buscar la ayuda del gobierno mexicano, incluidas sus fuerzas armadas, para utilizar las instalaciones portuarias de Vulcan.

El 14 de marzo y hasta el día de hoy, CEMEX, los militares y la policía no han presentado ninguna orden judicial ni otra justificación legal para su entrada efectiva y la ocupación de la propiedad de Vulcan. Contraria a la posición de CEMEX, un tribunal federal mexicano ordenó a CEMEX que desalojara la propiedad, y otra orden judicial federal mexicana exige que las fuerzas militares y policiales abandonen la propiedad inmediatamente.

El gobierno mexicano continúa el bloqueo ilegal de las operaciones de excavaciones, procesamiento y transporte de Vulcan. Sin embargo, Vulcan es titular de los cuatro lotes de la propiedad que conforman sus operaciones en México, incluidas las instalaciones portuarias. Del mismo modo, Vulcan posee legalmente la concesión portuaria. El uso de la propiedad privada de Vulcan por parte de terceros, como CEMEX, requiere la autorización de Vulcan.

Acerca de Vulcan Materials Company

Vulcan Materials Company, miembro del Índice S&P 500 con sede en Birmingham, Alabama, es el mayor proveedor del país de agregados de construcción (principalmente piedra triturada, arena y grava) y un importante productor de materiales de construcción basados en agregados, incluyendo asfalto y concreto preparado. Para obtener más información sobre Vulcan, visite www.vulcanmaterials.com.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este documento contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias y expectativas de la Vulcan, son declaraciones prospectivas. En general, estas declaraciones se relacionan con resultados financieros futuros, resultados de operaciones, planes o estrategias comerciales, ingresos proyectados o previstos, gastos, ganancias (incluyendo EBITDA y otros indicadores), política de dividendos, volúmenes de envíos, precios, niveles de gastos de capital, reducciones de costos previstos y ahorros de costos, mejoras anticipadas de utilidades y/o desinversiones planificadas y ventas de activos. Estas declaraciones prospectivas a veces se identifican mediante el uso de términos y frases como "cree", "debería", "habría", "espera", "proyecta", "estima", "anticipa", "pretende", "planifica", "hará", "puede" o expresiones similares en cualquier parte de este documento. Estas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos, incertidumbres y supuestos, incluyendo, entre otros, las condiciones comerciales generales, factores competitivos, precios, costos energéticos y otros riesgos e incertidumbres que se analizan en los informes que Vulcan presenta periódicamente a la SEC.

Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño y resultados futuros; los desarrollos y las decisiones comerciales reales pueden variar significativamente de los expresados o insinuados en las declaraciones prospectivas. Los siguientes riesgos relacionados con el negocio de Vulcan, entre otros, podrían causar que los resultados reales difieran considerablemente de los descritos en las declaraciones prospectivas: condiciones económicas y comerciales generales; una pandemia, epidemia u otra emergencia de salud pública, como el brote de COVID-19; la dependencia de Vulcan de la industria de la construcción, que está sujeta a ciclos económicos; el momento y la cantidad de financiación federal, estatal y local para infraestructura; cambios en el nivel de gasto para la construcción privada residencial y privada no residencial; los cambios en la tasa impositiva efectiva de Vulcan; la creciente dependencia de la infraestructura de tecnología de la información, incluidos los riesgos de que la infraestructura no funcione según lo previsto, experimente dificultades técnicas o sea objeto de ciberataques; el impacto del estado de la economía mundial en los negocios y la situación financiera de Vulcan y el acceso a los mercados de capitales; las operaciones y relaciones comerciales internacionales, incluidas las recientes medidas adoptadas por el gobierno mexicano con respecto a la propiedad y las operaciones de Vulcan en ese país; la naturaleza altamente competitiva de la industria de la construcción; el impacto de futuras medidas regulatorias o legislativas, incluidas aquellas que se relacionan con el cambio climático, la biodiversidad, el uso de la tierra, los humedales, las emisiones de gases de efecto invernadero, la definición de minerales, la política fiscal y el comercio nacional e internacional; el resultado de los procesos judiciales pendientes; los precios de los productos de Vulcan; el clima y otros fenómenos naturales, incluido el impacto del cambio climático y la disponibilidad de agua; la disponibilidad y el costo de camiones, vagones de ferrocarril, barcazas y barcos, así como de sus operadores autorizados para el transporte de materiales de Vulcan; los costos energéticos; los costos de las materias primas basadas en hidrocarburos; los costos sanitarios; las relaciones laborales, la escasez y limitaciones; el importe de la deuda a largo plazo y los gastos por intereses incurridos por Vulcan; los cambios en las tasas de interés; la volatilidad en los valores de los activos y pasivos de los planes de pensiones, que pueden requerir contribuciones en efectivo a los planes de pensiones; el impacto de los costos de limpieza ambiental y otros pasivos relacionados con negocios existentes y/o desinvertidos; la capacidad de Vulcan para asegurar y permitir reservas de agregados en zonas situadas estratégicamente; la capacidad de Vulcan para gestionar e integrar con éxito las adquisiciones; el efecto de los cambios en las leyes fiscales, orientaciones e interpretaciones; una recesión significativa en la industria de la construcción puede resultar en el deterioro del fondo de comercio o activos de larga duración; los cambios en las tecnologías, lo que podría alterar la forma en que Vulcan hace negocios y cómo los productos de Vulcan se distribuyen; los riesgos de la minería a cielo abierto y subterránea; las expectativas relativas a las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza; reclamos que nuestros productos no cumplen con los requisitos reglamentarios o especificaciones contractuales; y otros supuestos, riesgos e incertidumbres que se detallan de forma periódica en los informes presentados por Vulcan ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas en su totalidad por esta advertencia. Vulcan rechaza y no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva en este documento, salvo que la ley así lo exija.

Contacto para inversionistas Mark Warren (205) 298-3220

Contactos para los medios: Janet Kavinoky (205) 298-3220



Jack Bonnikson (205) 298-3220



FUENTE Vulcan Materials Company

SOURCE Vulcan Materials Company