Déclaration conjointe du président du Kenya William Ruto et du président désigné de la COP28, Sultan Al Jaber

NAIROBI, Kenya, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Le Sommet africain de l'action pour le climat et la COP28 seront des jalons cruciaux de l'année du bilan mondial pour que la communauté internationale se rassemble et propose une voie à suivre orientée sur les solutions.

Nous [le président Ruto et le président de la COP28, Sultan Al Jaber] sommes déterminés à travailler main dans la main pour faire en sorte que la COP28 et le Sommet africain de l'action pour le climat produisent des résultats concrets pour le climat et pour les peuples d'Afrique et du monde.

Le président Ruto félicite les Émirats arabes unis, leur leadership et la présidence de la COP pour leur soutien de longue date au développement durable et à l'action climatique. Il affirme également son soutien à l'équipe de direction de la COP28 et souhaite la bienvenue à Sultan Al Jaber dans ses fonctions de président de la COP28, soulignant l'expertise qu'il apportera à ce poste compte tenu de ses compétences en tant que leader dans la transition énergétique et dans l'expansion des énergies renouvelables à travers le monde. Nous travaillerons ensemble pour permettre la plus grande ambition possible sur l'ensemble des piliers climatiques à la COP28.

Le président de la COP28, Sultan Al Jaber, souligne l'importance du Sommet africain de l'action pour le climat, moment charnière pour l'Afrique en amont de la COP28 pour accélérer la transition énergétique et apporter des solutions africaines à la COP28 en novembre, et il se félicite du leadership climatique du Kenya et du président Ruto.

Nous sommes heureux d'annoncer que la COP28 et le Kenya uniront leurs forces pour promouvoir des mesures visant à tripler la capacité installée d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cet objectif collectif nécessite un effort mondial pour accélérer une transition énergétique juste, qui ne laisse personne de côté. Nous appelons toutes les parties, dans chaque région, à s'unir à cet effort et à travailler ensemble afin de mobiliser un mouvement mondial d'action.

L'Afrique a le potentiel de mener cette transition et d'apporter d'énormes avantages à la région et au monde. En plus d'abriter l'un des plus importants puits de carbone de la planète, elle est dotée d'un important potentiel hydroélectrique inexploité le long du Congo et du Nil, d'un potentiel géothermique le long de la vallée du Rift et d'un potentiel solaire sur tout le continent. Elle abrite également la génération actuelle et la prochaine génération de leaders du climat, d'entrepreneurs, d'entreprises et de personnes de la société civile qui aideront à débloquer les solutions pour une action transformatrice. Sur un continent où près de la moitié de la population manque encore d'électricité, l'énergie propre offre la possibilité de stimuler la croissance économique et d'améliorer les vies et les moyens de subsistance.

Concrétiser ce potentiel nécessitera un changement progressif. Les investissements dans l'énergie propre en Afrique ne représentent que 2 % du total mondial et moins de 10 % des 120 milliards de dollars par an nécessaires. Nous devons transformer la façon dont nous déployons les capitaux publics, concessionnels et philanthropiques pour stimuler l'investissement privé nécessaire à l'action climatique en Afrique. Nous devons repenser fondamentalement la façon dont les financiers, les gouvernements, les institutions mondiales et les fournisseurs de technologie interagissent entre eux. Nous devons tous jouer notre rôle collectif, surtout pour veiller à ce que l'action climatique profite à l'ensemble de la société, y compris aux femmes, aux jeunes, aux enfants et aux peuples autochtones.

Pour souligner notre engagement envers les résultats, nous [le président Ruto et le président de la COP28, Sultan Al Jaber] avons lancé aujourd'hui un groupe de travail conjoint entre le Sommet africain de l'action pour le climat et la COP28 qui se concentre sur la transition énergétique juste et la mobilisation de fonds climatiques pour accélérer la croissance verte en Afrique en vue des sommets respectifs.

En plus de travailler ensemble sur un plan de transition énergétique à la COP28, le Kenya et la présidence de la COP28 sont impatients de travailler en étroite collaboration à l'organisation de la toute première journée de la santé et de la réunion ministérielle sur la santé climatique, en harmonie avec le leadership du Kenya sur cette question.

Le président Ruto félicite la prochaine présidence pour son approche globale pour la COP28 qui cherchera à intégrer la réponse à la perte de biodiversité et au changement climatique, à transformer nos systèmes alimentaires, à s'attaquer au fardeau climatique croissant sur la santé humaine, et à prévenir et contrer les impacts climatiques graves et déstabilisants, en particulier dans les communautés les plus vulnérables.

Le président Ruto et le président de la COP28, Sultan Al Jaber, maintiendront une coordination étroite au niveau politique au cours des prochains mois, en vue de parvenir à des résultats très ambitieux à Nairobi et à la COP28 de Dubaï.

