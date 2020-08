Déclaration de Gramercy sur l'accord entre l'Argentine et ses créanciers

GREENWICH, Connecticut, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management a publié la déclaration suivante après que le gouvernement argentin ait annoncé qu'un accord avait été conclu aujourd'hui entre l'Argentine et un important sous-ensemble de ses créanciers.

« Nous pensons que cette avancée consensuelle constitue un autre élément important de l'approche collaborative nécessaire pour aider à résoudre les problèmes d'endettement de l'Argentine », a déclaré Robert Koenigsberger, fondateur et directeur des investissements de Gramercy. « Cet accord permettra au pays de maintenir une croissance élevée, de réduire la pauvreté et de permettre à davantage d'Argentins de satisfaire leurs aspirations légitimes à un meilleur niveau de vie pour leurs familles — autant d'éléments qui s'avèrent également essentiels pour améliorer la solvabilité et briser le cycle de financement extérieur en dents de scie ».

« Gramercy continuera à travailler étroitement avec les autorités argentines et les autres parties prenantes en vue non seulement de finaliser cet important accord sur la dette, mais aussi d'ouvrir la voie à davantage d'investissements favorables à la croissance et financièrement durables en Argentine », a conclu M. Koenigsberger.

A propos de Gramercy Funds Management

Gramercy est un cabinet de gestion de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents. Basé à Greenwich, dans l'État du Connecticut, il dispose également de bureaux à Londres et à Buenos Aires. Fondé en 1998 et pesant désormais 4,75 milliards de dollars, le cabinet vise à procurer aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés aux risques en appréhendant les marchés émergents d'une manière globale, avec l'appui d'une plateforme institutionnelle transparente et robuste. Gramercy propose des stratégies alternatives et classiques couvrant toutes les classes d'actifs des marchés émergents, telles que les solutions de capital, les crédits privés, les créances en difficulté, les dettes en USD et en devises locales, les créances à haut rendement/d'entreprise et les situations particulières. Gramercy est une société de conseil en placement enregistrée auprès de la SEC et signataire des Principes pour l'investissement responsable (UNPRI). Gramercy Ltd, une filiale, est enregistrée auprès de la FCA. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.gramercy.com

Related Links

http://www.gramercy.com



SOURCE Gramercy Funds Management LLC