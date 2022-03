DÉCLARATION DE LANNY J. DAVIS, CONSEILLER JURIDIQUE AMÉRICAIN DE DMYTRO FIRTASH, ANNONÇANT LA POURSUITE DU SOUTIEN DE M. FIRTASH AUX EFFORTS UKRAINIENS POUR S'OPPOSER À L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE, À LAQUELLE IL S'OPPOSE FERMEMENT.

WASHINGTON, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Il y a deux semaines, M. Firtash s'est fermement opposé à l'invasion russe et a demandé au gouvernement américain la permission de retourner en Ukraine pour participer aux efforts d'opposition à l'invasion. Voir cette déclaration ici. Ce point de vue est conforme à la position qu'il a adoptée tout au long de sa vie, celle d'un patriote ukrainien convaincu qui a toujours défendu une Ukraine forte et indépendante. Voir l'éditorial écrit en mai 2014 par M. Firtash sur ce même sujet.

M. Firtash a consacré toute son énergie et ses ressources à l'effort de guerre. Ses usines produisent des pièges à chars pour défendre les villes ukrainiennes et maintiennent des services vitaux pour soutenir l'infrastructure et l'économie de l'Ukraine. Il a également travaillé 24 heures sur 24 depuis l'invasion en participant aux efforts humanitaires.

Pourtant, certains médias continuent de publier les mêmes fausses informations à propos de M. Firtash qu'ils ont publiées pendant de nombreuses années, à savoir qu'il est pro-russe, qu'il a des liens étroits avec Poutine et le Kremlin et qu'il a des liens avec le crime organisé russe ou tout autre chef présumé du crime organisé en Russie. Ces déclarations répétées publiées ne sont pas vraies. Pourtant, elles sont répétées sans cesse dans les médias sur la base de simples insinuations, sans la moindre preuve pour les étayer.

Je demande à tous les médias de rapporter la réalité concernant M. Firtash, de se concentrer sur la profonde tragédie qui se déroule en Ukraine et de cesser d'attaquer et de salir à tort M. Firtash, qui a toujours été un partisan d'une Ukraine forte et indépendante.

