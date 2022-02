DÉCLARATION DE STUART LEVEY, PDG DE DIEM, SUR LA VENTE DES ACTIFS DU GROUPE DIEM À SILVERGATE

WASHINGTON, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- L'Association Diem a annoncé aujourd'hui la vente de sa propriété intellectuelle et d'autres actifs liés au fonctionnement du réseau de paiement Diem à Silvergate Capital Corporation (« Silvergate ») (NYSE : SI). Le PDG de Diem Networks US (« Diem »), Stuart Levey, a publié la déclaration suivante accompagnant l'annonce :

« Dès le départ, le projet Diem s'est attaché à profiter des avantages de la technologie blockchain pour concevoir un système de paiement meilleur et plus inclusif. Les membres de l'Association Diem et notre équipe exceptionnelle ont poursuivi cette vision avec détermination et persévérance, motivés par le désir d'offrir des avantages substantiels aux consommateurs et aux entreprises, ainsi qu'une solution de paiement pour ceux qui sont actuellement mal desservis ou totalement exclus du système financier traditionnel.

Nous sommes fiers du travail accompli par l'association, nos partenaires et notre équipe. Cela a consisté à construire et à tester un système de paiement basé sur la blockchain avec des contrôles de pointe pour protéger les consommateurs et lutter contre la criminalité financière. Ce système est censé être sûr pour les personnes effectuant des paiements quotidiens ordinaires.

L'une de nos plus grandes priorités lors de la conception du réseau de paiement Diem était de mettre en place des contrôles pour le protéger contre une utilisation abusive par des acteurs illicites. Nous avons répondu à cette préoccupation par des moyens inédits dans le secteur, en mettant en place de nombreux contrôles reconnus comme innovants par les régulateurs. Parmi ces contrôles figurait l'interdiction des transactions anonymes, qui présentent à la fois un risque de sanctions et de blanchiment d'argent.

Dans le cadre de cet effort, nous avons activement sollicité le retour d'information des gouvernements et des régulateurs du monde entier, ce qui a permis de faire évoluer et d'améliorer considérablement le projet. Aux États-Unis, un régulateur de haut niveau nous a informés que Diem était le projet de stablecoin le mieux conçu que le gouvernement américain avait vu.

Nous sommes heureux que le rapport sur les stablecoins (Report on Stablecoins), publié par le President's Working Group on Financial Markets, ait validé un grand nombre des caractéristiques de base de Diem. Ces caractéristiques répondent non seulement aux risques liés à l'émission d'un stablecoin, mais aussi aux risques associés au transfert de stablecoins entre parties.

Bien qu'ils nous aient fait part de commentaires positifs sur la conception du réseau, il est néanmoins apparu clairement, lors de notre dialogue avec les régulateurs fédéraux, que le projet ne pouvait pas aller de l'avant. En conséquence, la meilleure voie à suivre était de vendre les actifs du groupe Diem, comme nous l'avons fait aujourd'hui à Silvergate.

Nous restons confiants dans le potentiel d'un stablecoin fonctionnant sur une blockchain conçue comme celle de Diem pour offrir les avantages qui ont motivé l'Association Diem dès le début. Avec la vente d'aujourd'hui, Silvergate sera bien placé pour faire avancer cette vision. Au cours des prochaines semaines, l'Association Diem et ses filiales prévoient d'entamer le processus de réduction progressive des activités, mais nous sommes impatients de voir les choix de conception (et les idéaux) de Diem prospérer. »

