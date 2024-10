Déclaration de Yasmine Sherif, directrice d'Education Cannot Wait, à l'occasion du premier anniversaire des hostilités à Gaza

NEW YORK, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le cœur brisé, nous commémorons le premier anniversaire de l'implosion de Gaza, le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux otages, aux personnes détenues arbitrairement et aux plus de 40 000 civils innocents qui, selon les informations disponibles, auraient été tués dans ce carnage brutal, ainsi qu'aux innombrables personnes qui ont été estropiées et à tous ceux qui ont été traumatisés à vie.

Nous nous joignons au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, au Liban et ailleurs. Le Moyen-Orient est devenu un champ de bataille où des milliers d'années de culture ont été détruites et des millions de vies anéanties. Que la paix et la justice, la sécurité humaine et la sécurité nationale soient garanties pour tous les peuples du Moyen-Orient.

Aujourd'hui, c'est avec résolution et détermination que nous appelons les dirigeants du monde à se joindre à nous pour donner accès à une éducation de qualité vitale aux filles et aux garçons innocents touchés par le carnage qui déchire la région. L'éducation est notre meilleur investissement pour ouvrir les cœurs et les esprits afin d'empêcher de nouvelles destructions et de favoriser la consolidation de la paix et le respect du droit international.

Selon l'UNICEF, la bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, où des milliers d'enfants innocents ont été tués, des milliers d'autres horriblement blessés et un nombre incalculable d'entre eux ensevelis sous les décombres. Cette attaque contre les enfants est inadmissible.

Le conflit continue de faire payer un lourd tribut aux élèves, aux enseignants, aux écoles et aux communautés de Gaza. En ce début d'année scolaire, au moins 45 000 enfants qui auraient dû entrer en première année à Gaza sont à nouveau privés d'éducation. Ils viennent s'ajouter aux 625 000 enfants en âge d'être scolarisés à Gaza qui ont déjà été privés d'une année scolaire entière.

Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, les attaques contre les écoles se sont multipliées ces dernières semaines. Dans la bande de Gaza, selon l'UNRWA, « le système éducatif a été décimé ». L'escalade au Liban a mis en danger un nombre incalculable d'élèves et d'enseignants.

Selon une nouvelle étude réalisée par l'Université de Cambridge, le Centre d'études libanaises et l'UNRWA, la crise incessante à Gaza a « retardé l'éducation des enfants de jusqu'à cinq ans et risque de créer une génération perdue de jeunes Palestiniens traumatisés à vie ».

Un cessez-le-feu immédiat est impératif. Le droit international humanitaire et les droits de l'homme doivent être respectés. Nous devons trouver une solution pour libérer tous les otages, mettre un terme aux bombardements de cibles civiles et parvenir à une solution politique pacifique et juste. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons garantir la sécurité, la protection et l'espoir dans les salles de classe, ainsi que la renaissance d'une région qui possède une longue histoire en matière d'éducation et d'apprentissage. C'est en effet là-bas qu'une grande partie de notre science, de nos arts et de nos découvertes est née pour notre bien à tous.

Dans l'État de Palestine, Education Cannot Wait (ECW) et ses partenaires stratégiques ont fourni plus de 36 millions de dollars de financement pour améliorer les conditions d'apprentissage, soutenir la santé mentale et le bien-être des enfants et des enseignants, renforcer l'infrastructure scolaire, fournir une formation professionnelle, recruter et former des enseignants et des conseillers, et mettre en place les systèmes et les soutiens nécessaires pour que les filles et les garçons de Palestine reprennent le chemin de l'école. Au total, 1 million de filles et de garçons ont bénéficié de ces aides.

Selon le Flash Appeal Financial Tracking d'OCHA, seuls 49 % de l'appel humanitaire de 3,4 milliards de dollars ont été financés à ce jour. De cette somme, seuls 55 millions de dollars sur les 175 millions de dollars demandés pour l'éducation ont pu être réunis. En collaboration avec les partenaires de l'ONU, la société civile et les communautés sur le terrain, ECW et ses partenaires stratégiques travaillent sans relâche pour catalyser de nouveaux financements et des financements supplémentaires pour les filles et les garçons touchés par ce conflit brutal.

En investissant dans leur éducation, nous investissons dans un avenir meilleur pour l'ensemble de l'humanité, sans discrimination de race, d'ethnie, de religion ou autre. Nous sommes tous une seule famille humaine et la seule course que nous devons remporter n'est pas celle des armes ou du pouvoir. Une éducation de très bonne qualité nous incite à remporter la course pour l'humanité et nous donne les moyens d'y parvenir.