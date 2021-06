Déclaration - Déclaration conjointe du ministre Lametti et du ministre Bennett sur l'adoption par le Sénat du projet de loi C-15, Loi respectant la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones

OTTAWA, Ontario, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Nous sommes très heureux que le Sénat ait adopté le projet de loi C-15, loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones. Nous attendons maintenant avec impatience le consentement royal.

« Ce jour représente une étape cruciale dans la reconnaissance, la promotion, la protection et le respect des droits humains des peuples autochtones au Canada. Il s'agit d'un autre pas important dans l'histoire de la relation entre la Couronne et les peuples autochtones, un pas qui contribuera à forger des relations plus solides et à soutenir la voie de l'autodétermination pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, tout en prenant des mesures pour faire progresser la réconciliation, ensemble.

« La mise en œuvre de la Déclaration par le biais du projet de loi C-15 fait partie de l'engagement du gouvernement à lutter contre les injustices, à combattre les préjugés et à éliminer toutes les formes de violence, de racisme et de discrimination, y compris le racisme et la discrimination systémiques, à l'égard des peuples autochtones.

« Cette législation exigera du gouvernement canadien qu'il examine les lois, les politiques et les pratiques fédérales et qu'il prenne toutes les mesures nécessaires, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, pour assurer la cohérence avec la Déclaration. Il jette les bases d'un changement dans les relations du Canada avec les peuples autochtones.

Cette loi viendra compléter d'autres initiatives en cours dans tout le Canada avec des partenaires autochtones pour combler les écarts socio-économiques, faire progresser la réconciliation et renouveler les relations fondées sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Le travail visant à défaire des siècles de politiques coloniales ne pourrait être plus urgent. La découverte horrible de tombes non marquées dans l'ancien pensionnat indien de Kamloops, ainsi que d'autres tombes possibles, est un autre rappel de cette vérité. Les préjudices subis par les familles et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont réels et permanents et doivent être combattus.

Par le biais des appels à l'action 43 et 44, la Commission de vérité et de réconciliation a appelé tous les niveaux de gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration en tant que cadre de réconciliation, et à élaborer un plan d'action, des stratégies et d'autres mesures concrètes pour atteindre ses objectifs.

Ensemble, nous devons continuer à emprunter la voie de la réconciliation pour faire en sorte que les droits, les langues, les cultures et les identités de tous les peuples autochtones soient reconnus, honorés et respectés. Le projet de loi C-15 fournit un cadre permettant au gouvernement fédéral d'aller de l'avant, en partenariat avec les peuples autochtones, dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

