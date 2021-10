Découvrez la prochaine résolution en médecine -- Polaris Biology lance Starion™, le cytomètre de masse de nouvelle génération

Le cytomètre de masse de nouvelle génération a révolutionné le secteur grâce à sa puissance haut débit et à l'acquisition d'un spectre complet permettant l'analyse simultanée de plus de 40 paramètres à une résolution unicellulaire. Une telle résolution est obtenue par le marquage des isotopes métalliques, ce qui permet d'obtenir un chevauchement minimal des signaux lors des tests, éliminant ainsi la nécessité d'une compensation. Grâce à sa technologie efficace de code-barres, il est capable d'analyser 120 échantillons individuels en un seul test. Il s'agit d'un progrès considérable par rapport à la cytométrie en flux traditionnelle basée sur la fluorescence, ce qui en fait un outil idéal pour les soins, les universités et la recherche scientifique.