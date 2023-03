Découvrez la puissance de l'AIoT avec Cervoz au salon Embedded World 2023

TAIPEI, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage et de mémoire de qualité industrielle, a le plaisir d'annoncer sa participation à l'événement Embedded World à Nuremberg, en Allemagne, du 14 au 16 mars 2023. Les visiteurs du Hall 1, stand 1-401 auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les derniers développements de Cervoz et de découvrir en personne les produits et solutions de pointe de la société, notamment ses SSD de qualité militaire, ses solutions pour le transport ainsi que l'automatisation des usines.

Lors de l'Embedded World, Cervoz présentera ses dernières innovations en matière de stockage hautes performances et de solutions compactes, en mettant l'accent sur les applications des marchés militaire, de l'automatisation industrielle et du transport. La gamme de produits comprendra un SSD NVMe Gen4x4 (T441) hautes performances, un SSD TLC 176 couches (T383), un module de mémoire DIMM / SO-DIM DDR5 5600 et des cartes d'extension modulaires, notamment des cartes d'extension PCIe PoE+ Ethernet avec connecteurs M12 / RJ45 et une carte d'extension modulaire sans fil avec des capacités Wi-Fi 6 .

Cervoz s'attache à fournir des solutions de stockage de pointe pour répondre aux exigences des applications industrielles, militaires et d'automatisation des usines, ainsi que des solutions de transport pour le marché ITS en pleine expansion. Les disques SSD de classe militaire ( M339 ) de la société présentent le plus haut niveau de robustesse et intègrent une protection des données multicouche et un chiffrement AES 256 bits pour sécuriser les informations confidentielles. En outre, ces SSD sont conformes aux normes strictes MIL-STD-810G, ce qui leur confère une grande résistance aux chocs et aux vibrations. Les solutions de transport de Cervoz utilisent des fonctionnalités avancées d'edge computing et d'intercommunication pour améliorer la congestion du trafic et la sécurité dans les villes intelligentes.

Cervoz reconnaît l'importance croissante de l' automatisation des usines et son rôle essentiel dans les applications industrielles. C'est pourquoi l'entreprise propose des solutions de stockage de pointe conçues pour l'automatisation des usines qui tirent parti des technologies AIoT et 5G . En intégrant ces technologies, Cervoz contribue à automatiser le processus de production, à améliorer l'efficacité et la productivité, et à réduire les coûts opérationnels.

L'événement Embedded World est une excellente occasion pour Cervoz de présenter ses produits et d'entrer en contact avec des clients et des partenaires du monde entier. Les visiteurs du stand de Cervoz auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les produits et solutions de la société, ainsi que sur sa vision de l'avenir de l'industrie des composants embarqués.

Nous sommes impatients de vous accueillir sur le stand de Cervoz lors de l'Embedded World. Venez découvrir les derniers développements en matière de composants embarqués pour les marchés militaire, des PC industriels, de l'automatisation des usines et du transport !

À propos de Cervoz

Basée à Taïwan, Cervoz Technology fournit des composants embarqués pour le marché des PC industriels. La société possède près de deux décennies d'expérience dans la conception et le développement de solutions de mémoire et de stockage hautes performances pour les applications industrielles.

