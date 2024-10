Découvrez les dernières innovations de Wincomm en matière de PC médicaux basés sur l'IA à Medica 2024

HSINCHU, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Wincomm, leader mondial des solutions informatiques médicales, est ravi d'annoncer sa participation à Medica 2024, l'une des principales expositions médicales au monde. Du 11 au 14 novembre 2024, les participants sont invités à découvrir les dernières innovations de Wincomm sur le Stand B37, Hall 13 à Messe Düsseldorf, Allemagne.

Des PC médicaux révolutionnaires alimentés par l'IA

Explore Wincomm Medical PCs at Medica 2024.

Lors de Medica 2024, Wincomm dévoilera sa nouvelle génération d'ordinateurs personnels médicaux basés sur l'IA, équipée des derniers processeurs Intel® Core de 13e et 14e générations (Raptor Lake). Ces systèmes sont conçus pour fournir des calculs de haute performance pour la médecine de précision, en offrant un support pour les cartes GPU Nvidia® et Intel®. Cette combinaison offre aux professionnels de la santé des capacités graphiques et de calcul supérieures, essentielles pour l'imagerie médicale et les diagnostics avancés.

L'un des points forts de l'exposition sera le WMP-27T-PIS, un PC à la pointe de la technologie tout-en-un de 27 pouces, spécialement conçu pour les salles d'opération. Le WMP-27T-PIS est doté de fonctions innovantes qui améliorent à la fois l'efficacité opérationnelle et les soins aux patients, en incarnant l'engagement de Wincomm à transformer la technologie des soins de santé.

Engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité

En 2024, l'engagement de Wincomm en faveur de l'excellence a été reconnu à Computex Taipei, où la société a reçu Double Best Choice Awards. La station de travail médicale numérique mobile WMP-22P/24P , conçue pour la protection contre les pandémies, est dotée d'une conception sophistiquée sans ventilateur et d'un système de batteries intégrées remplaçables à chaud. Cette station de travail facilite le fonctionnement continu et la mobilité, en fournissant des services essentiels tels que la lecture des codes-barres des médicaments et la lecture des cartes à puce des patients, tout en conservant des propriétés antimicrobiennes. L'engagement continu de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la durabilité est évident dans ses récentes certifications, notamment les normes ISO 14001, ISO 9001 et ISO 13485. En outre, Wincomm se prépare à obtenir la certification ISO 14064, ce qui témoigne de son engagement à réduire son empreinte carbone et à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement.

Avec plus de 30 ans d'expérience, Wincomm est devenu un leader mondial de confiance dans le domaine des solutions informatiques médicales. La vaste gamme de produits de l'entreprise, ses capacités de fabrication avancées et son respect des normes de qualité les plus strictes lui ont permis de consolider sa position d'acteur clé sur les marchés suivants : États-Unis, Europe et Asie-Pacifique.

Rejoignez Wincomm à Medica 2024

Détails de l'événement :

Exposition : Medica 2024

Medica 2024 Lieu : Messe Düsseldorf, Allemagne

Messe Düsseldorf, Allemagne Stand : Hall 13, B37

Hall 13, B37 Date : 11-14 novembre 2024

11-14 novembre 2024 Horaires : 10 h - 18 h

Pour plus d'informations, consultez le site www.wincomm.com.tw.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536845/Explore_Wincomm_Medical_PCs_Medica_2024.jpg