Deep Isolation obtient une subvention de 3,6 millions de dollars du ministère américain de l'énergie pour développer un conteneur universel de stockage des déchets nucléaires pour le combustible usé des centrales nucléaires avancées

BERKELEY. Californie, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Deep Isolation, en partenariat avec l'Université de Californie, Berkeley, le Lawrence Berkeley National Laboratory et NAC International, a reçu une subvention de 3,6 millions de dollars de l'ARPA-Energy (Advanced Research Projects Agency-Energy) du ministère américain de l'énergie pour développer un conteneur universel d'élimination des déchets nucléaires pour les flux de déchets des centrales nucléaires avancés.

Le projet, l'un des deux attribués aujourd'hui à Deep Isolation par le programme ARPA-E Optimizing Nuclear Waste and Advanced Reactor Disposal Systems, soutiendra le développement de centrales nucléaires avancées à faible émission de carbone en établissant une conception universelle des conteneurs et des critères d'acceptation des déchets.

Le conteneur sera compatible avec l'infrastructure actuelle de stockage à sec et de transport tout en respectant les contraintes d'acceptation des déchets thermiques, volumétriques et de criticité pour toute une série d'options de stockage géologique, y compris la solution de forage profond de Deep Isolation, afin de répondre aux besoins du marché américain et international.

« Le fait que Deep Isolation reçoive deux prix de l'ARPA-E confirme l'importance des innovations en matière de stockage pour les technologies nucléaires de pointe », a déclaré Rod Baltzer, qui a dirigé un projet antérieur avec NAC International, un partenaire de l'entreprise, pour élaborer une conception préliminaire du conteneur. « Le conteneur développé avec NAC est spécifique aux réacteurs existants. Ce nouveau projet nous permet de concevoir un conteneur pour les centrales nucléaires avancés. »

La solution actuelle des États-Unis en matière d'élimination des déchets nucléaires prévoit la construction d'un dépôt minier, un vaste réseau de grands tunnels de stockage. En concevant un conteneur pour les déchets de haute activité qui pourrait s'adapter à un dépôt minier ou à un dépôt par forage profond (où les trous de forage de 45 cm sont configurés horizontalement, verticalement ou en pente), les coûts pourraient être réduits et les procédures de sécurité optimisées.

Autre annonce faite aujourd'hui : Deep Isolation, Oklo Inc. et les laboratoires nationaux d'Argonne et d'Idaho ont reçu une subvention ONWARDS de 4 millions de dollars pour étudier l'emplacement d'un dépôt en puits profond dans une installation de recyclage de combustible commercialisée.

Il s'agit du premier programme ciblé visant à identifier les voies permettant de réduire les déchets et de minimiser le besoin de sites d'élimination, et c'est le premier programme financé par les États-Unis à explorer le couplage d'une solution commerciale de forage avec une installation de recyclage de réacteur avancé.

À propos de Deep Isolation

Deep Isolation est un innovateur mondial de premier plan dans les solutions de stockage et d'élimination des déchets nucléaires. Animée par une passion pour la gestion de l'environnement et l'ingéniosité scientifique, la solution brevetée de l'entreprise en matière de technologies nucléaires avancées permet une livraison mondiale grâce à ses partenariats avec les leaders de l'industrie et à des options flexibles de licences de propriété intellectuelle.

Contact pour les médias : Kari Hulac

[email protected]

SOURCE Deep Isolation, Inc.