DEEP Robotics sorgt auf der ICRA 2021 mit der Jueying-Serie von Roboterhunden für Aufsehen

Auf der diesjährigen ICRA präsentierte DEEP Robotics einige der fortschrittlichsten Produkte und Technologien der Branche. Durch lustige und amüsante Interaktionen, die das Interesse der Passanten auf sich zogen, zeigten die neuesten Roboterhunde des Unternehmens ihre Fähigkeiten in fortschrittlicher Bewegungssteuerung und intelligenter Umgebungswahrnehmung, was die tiefe Integration von intelligenter Technologie und Bewegungssteuerung widerspiegelt. Einige der Produkte lösten hitzige Diskussionen unter Fachkollegen und im Publikum aus.

Jueying: Ein Roboterhund, der für Anwendungen in der B2B-Industrie entwickelt wurde, integriert organisch überlegene sportliche Fähigkeiten, komplexe Geländeanpassungsfähigkeit und andere Modulfunktionen durch die Einbeziehung einer Reihe von Modulen, die für spezifische Szenarioanwendungen entwickelt wurden.

Jueying Mini und Jueying Mini Lite: Universell einsetzbare und wendige Roboterhunde mit Sprachinteraktion, autonomer Positionierung, Kartenerstellung, autonomer Navigation und Echtzeit-Hindernisvermeidungsfunktionen sowie der Fähigkeit, einer bestimmten Person auf Kommando zu folgen.

DEEP Robotics, gegründet 2017, besitzt mehrere Patente in den Kernteilen und der Systementwicklung von intelligenten vierbeinigen Robotern, fortschrittlichen Bewegungssteuerungsalgorithmen, intelligenter Umweltwahrnehmung und verwandten Bereichen. Der Name Jueying wurde gewählt, um das berühmte Pferd in Chinas alter Drei-Königreiche-Zeit zu verkörpern. Mit der Wahl eines solch historisch bedeutsamen Namens will das junge Technologieunternehmen zeigen, wie die Roboter chinesische Elemente und das kulturelle Erbe widerspiegeln.

Informationen zu DEEP Robotics

DEEP Robotics ist ein Technologieunternehmen, das sich auf intelligente vierbeinige Roboter konzentriert und sich der Verwirklichung einer effizienten und intelligenten Zukunft durch die ultimative Kombination von Bewegungssteuerung und KI verschrieben hat. DEEP Robotics wurde 2017 gegründet und bietet eine breite Palette von Lösungen für Industrieanwendungen, einschließlich Bildung und wissenschaftliche Forschung sowie Sicherheitsinspektion und Ausstellungsvorführung.

Offizielle Website: https://www.deeprobotics.cn/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523936/Smart_quadruped_robot_Jueying_appearance_ICRA_2021.jpg

Related Links

www.deeprobotics.cn



SOURCE DEEP Robotics