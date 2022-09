Deepak Chopra et Seva.Love annoncent « ChopraVerse: House of Enlightenment », le métavers du bien-être en collaboration avec Utopia

LOS ANGELES, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Deepak Chopra et SEVA.LOVE, une plateforme unique en son genre qui favorise une culture du bien-être dans le métavers, ont annoncé aujourd'hui « ChopraVerse », le métavers du bien-être en collaboration avec Utopia ( www.chopraverse.io ).

Maria Bravo and Deepak Chopra Eva Longoria, Javier Garcia, Alejandro Saez, and Maria Bravo. Living Room - Deepak Chopra House of Enlightenment © Vera Iconica Architecture, Inc

Utopia est un écosystème Web3 créé par Alejandro Saez, Maria Bravo, Eva Longoria et Javier Garcia. Deepak Chopra et María Bravo collaborent depuis plus de 20 ans pour créer un changement positif dans le développement, le bien-être, la santé et l'inclusion sociale des plus vulnérables, par le biais de l'organisation humanitaire à but non lucratif Global Gift Foundation.

L'initiative ChopraVerse fait partie de la mission permanente de Seva.Love, qui consiste à créer une communauté Web3 plus consciente pour un monde pacifique, juste, durable, plus sain et joyeux. La House of Enlightenment (Maison de l'illumination), conçue par Vera Iconica Architecture, est la maison personnelle de Deepak Chopra dans le métavers. Elle a été initialement conçue pour le monde physique, en intégrant les principes de design de la sagesse orientale et les dernières innovations en matière d'architecture du bien-être.

Le métavers d'aujourd'hui est principalement axé sur les jeux. Le ChopraVerse vise à créer un monde qui améliore notre bien-être. Un monde qui sera photoréaliste et habité par des avatars humains et des êtres de l'IA. Un monde où personne ne se sentira seul, un monde qui offre des expériences et des possibilités infinies. Dans le cadre du lancement initial, le ChopraVerse mettra la « Deepak Chopra - House of Enlightenment » à la disposition de tous dans le métavers et permettra également de télécharger des plans à construire dans le monde physique via des NFT.

« ChopraVerse crée des maisons pour une vie multidimensionnelle, nourrissant le corps, l'esprit, l'âme et l'environnement comme une expérience unifiée dans la conscience. Il donnera à chacun la possibilité de créer sa propre demeure pour le retour à la plénitude et à la guérison », déclare Deepak Chopra, pionnier mondialement connu de la médecine intégrative, auteur à succès du NY Times et cofondateur de Seva.Love.

« La collaboration entre Utopia et ChopraVerse permettra la mise en place d'un écosystème dans le monde numérique pour des collaborations ayant un impact dans le métavers, où nous visons à mener une action globale pour éduquer le monde, connecter les philanthropes, embrasser les marques et les entreprises en utilisant le pouvoir de la blockchain pour sensibiliser à la construction d'un monde plus éthique et transparent, une communauté de philantropreneurs, répandant rapidement la bonté là où elle est nécessaire », déclare Maria Bravo, cofondatrice d'Utopia et de Global Gift Foundation.

Utopia sera le parrain du prochain Global Gift Gala qui aura lieu à Paris le 19 novembre. Réunissant le monde des affaires, des célébrités et de la philanthropie, le Gala est l'une des initiatives caritatives les plus importantes au monde, organisée par l'organisation philanthropique à but non lucratif Global Gift Foundation.

Se déroulant chaque année à Paris, Cannes, Londres, Marbella, Madrid, Dubaï et Abu Dhabi, l'événement sera accueilli pour la première fois à Tokyo le 5 décembre.

Utopia, qui a récemment acquis Virtual Voyagers, a réalisé plus de 230 projets liés au métavers pour de grandes marques telles que META et Vodafone, remportant plus de 20 prix pour l'innovation et la créativité. « L'opportunité que la technologie Web3 offre actuellement aux créateurs, aux développeurs et aux entreprises est passionnante à bien des égards. Utopia est né du rêve, du devoir et de la vision de réaliser une connexion entre le monde tangible et le monde virtuel - dans laquelle nous vivrons de manière éthique, inclusive et responsable », déclare Nino Saez, cofondateur et PDG d'Utopia.

« Le ChopraVerse va transformer la façon dont nous interagissons et expérimentons le bien-être dans le monde numérique et physique. Notre collaboration avec Utopia nous permettra de vivre des expériences interopérables de métavers en temps réel, des mondes virtuels en 3D qui peuvent être vécus de manière synchrone, maintenir une présence et avoir une expérience collaborative », déclare Poonacha Machaiah, cofondateur et PDG de SEVA.LOVE. « Bien que le monde NFT soit incroyable, il est encore en évolution, et nous avons constaté qu'il y avait une lacune dans le marché pour construire une communauté de bien-être et avoir un réel impact social via le métavers. »

La feuille de route du ChopraVerse prévoit des dépôts de NFT qui serviront de jetons d'accès au ChopraVerse dans Utopia. En outre, il y aura également un nombre limité de NFT qui intégreront des plans et des principes de design du bien-être, par l'intermédiaire de l'architecte, Vera Iconica Architecture, qui peuvent être exploités pour construire des maisons dans le monde physique. « La House of Enlightenment a été conçue à la fois pour être construite dans le monde physique et pour être expérimentée par beaucoup dans le monde numérique comme une maison qui optimise la santé et le bien-être en harmonie avec la nature. Il s'agit d'un outil d'éducation et de sensibilisation dans lequel chacun peut entrer pour apprendre la méditation ou comment son environnement influe sur sa santé et son comportement et ce qu'il peut faire pour améliorer son état d'esprit », explique Veronica Schreibeis Smith, PDG et directrice fondatrice de Vera Iconica Architecture

La plateforme ChopraVerse s'est appuyée sur son partenariat avec Deepak Chopra et collabore avec d'autres experts mondiaux du bien-être, des produits et des services au sein de son propre métavers, tout en s'intégrant aux marques et aux expériences du métavers Utopia.

Pour plus d'informations, consultez le site suivant : www.chopraverse.io

À propos de Seva.Love

Seva.Love est le métavers pour l'initiative de bien-être qui a été fondée par l'entrepreneur technologique en série Pooancha Machaiah et le pionnier de renommée mondiale de la médecine intégrative, de la transformation personnelle et auteur à succès du NY Times, Deepak Chopra, MD.

Seva.Love se fait le champion du bien-être et de l'impact social sur le Web3 en proposant des artistes de premier plan, des influenceurs, des experts en bien-être et en créant des communautés conscientes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.seva.love/ et nous suivre sur Twitter : @Sevaislove, Instagram : @sevaislove, Discord : https://discord.seva.love/

À propos d'Utopia

Le groupe Utopia est un écosystème Web3 réuni par quatre fondateurs, Alejandro Saez, Maria Bravo, Eva Longoria et Javier Garcia, avec pour mission de perturber le fonctionnement et l'innovation des entreprises en utilisant la puissance de la technologie blockchain.

La vision du groupe Utopia est de se concentrer sur le comblement du fossé entre les mondes physique et numérique. Grâce à l'acquisition de Virtual Voyageurs par Utopia, le groupe offrira des services de conseil stratégique, en particulier le développement d'applications et d'expériences métaverses, ainsi que des programmes et des initiatives éducatifs dans le monde du Web3.

Utopia va étendre le cas d'utilisation du Web3 et de la technologie blockchain pour perturber les initiatives philanthropiques de l'entreprise et augmenter l'impact des efforts des fondateurs. Notre famille Global Gift Foundation a des projets dans le monde entier qu'elle a réussi à renforcer depuis plus de 10 ans maintenant, des projets tels que Casa Angeles, l'orphelinat Harmony House Quang Chau et la construction de nouveaux projets ensemble, une sous-cuisine, un camp de réfugiés et une maison de retraite.

À propos de Vera Iconica Architecture

Fondée en 2010 à Jackson par Veronica Schreibeis Smith, native du Wyoming et pionnière de l'architecture du bien-être, Vera Iconica est spécialisée dans l'architecture, le design d'intérieur et le développement immobilier et est connue mondialement pour sa Wellness Kitchen (cuisine du bien-être). Pour plus d'informations, consultez le site https://veraiconica.com/ et suivez-nous sur Instagram : @veraiconicaarchitecture

