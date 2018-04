Defence IQ présente l'évènement « Lutte contre l'extrémisme violent : comment Internet facilite la propagation des récits terroristes »

Les organisations extrémistes s'adressent à des publics vulnérables à travers Internet et des plateformes de médias sociaux, où elles exposent leur propre vérité sans être remises en question. Les médias sociaux sont devenus le nerf de la guerre narrative générale que se livrent forces alliées et organisations extrémistes. Il est donc urgent de comprendre et d'apprendre à utiliser au mieux ces plateformes pour acquérir un avantage sur l'adversaire.

Il est impératif que les alliés apprennent au plus vite à utiliser au mieux les plateformes et la technologie en ligne pour gagner du terrain sur l'adversaire. Au fil des ans, Internet est devenu une plate-forme disponible et un élément primordial de la guerre des narrations dans son ensemble. Cela a permis aux organisations extrémistes d'atteindre des publics auxquels elles n'avaient pas accès auparavant et de promouvoir leur propre vérité.

Il est difficile de savoir où en seront les organisations extrémistes violentes (VEO) au cours des dix ans à venir, mais elles ne vont pas rester dans leur coin. Il y a dix ans, il était inimaginable qu'une VEO puisse posséder et administrer une région de la taille de la Grande-Bretagne. Le principal mode opératoire des VEO consiste à s'adapter aux points de consolidation et fissures dans la cohésion et les défenses des États-Unis. Dans une large mesure, les VEO vont continuer de s'adapter et d'évoluer en fonction de ce que fait la société et de ce que la technologie permet à la société de faire.

Vous pouvez vous joindre à Gregory Radabaugh, directeur du Joint Information Operations Warfare Center et aux conférenciers, qui sont des militaires internationaux de haut niveau, lors de l'évènement « Countering Violent Extremism 2018 » (lutte contre l'extrémisme violent), pour vous plonger dans les progrès technologiques et leur impact sur la collecte, l'interprétation et l'analyse des données. Vous pouvez télécharger le programme complet et la liste des conférenciers en cliquant sur ce lien.

