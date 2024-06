Défi du désert de Gobi de Briocean et dîner de gala annuel 2024

SHENZHEN, Chine, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Briocean Technology, un important distributeur indépendant de composants électroniques, est fier d'annoncer son dernier événement annuel - une expédition inoubliable à travers le majestueux désert de Gobi à Dunhuang, en Chine. Cette année, l'entreprise a placé la barre plus haut en mettant ses employés au défi de faire une randonnée de 80 kilomètres en 3 jours et 2 nuits dans l'un des six plus grands déserts du monde, dans le nord de la Chine.

Briocean Gobi Desert Challenge 2024

Bien plus qu'une simple randonnée, ce parcours symbolise l'esprit d'unité et de résilience qui définit la culture de Briocean. Alors que l'équipe parcourait les vastes étendues de Gobi, elle a tissé des liens, surmonté des défis et découvert la véritable étendue de ses capacités.

« Chez Briocean, nous croyons qu'il faut repousser les limites, tant dans notre travail que dans nos aventures. La randonnée dans le désert de Gobi a été l'occasion pour nos employés de se réunir, de repousser leurs limites et de célébrer la force de notre équipe », a déclaré Mme Sharon Ho, PDG de Briocean.

En 2023, Briocean a atteint de nouveaux sommets, atteignant une augmentation de 20 % des commandes OEM Excess et PPV. L'entreprise a fait preuve d'agilité et de clairvoyance, effectuant un virage stratégique vers les gammes de produits CPU/GPU.

En outre, Briocean a répondu à la demande croissante d'assurance qualité, enregistrant une augmentation stupéfiante de 133 % du volume des tests dans ses installations de pointe. Avec une portée mondiale, l'entreprise a expédié avec succès des produits dans plus de 20 pays, réaffirmant ainsi sa présence mondiale.

Conformément à son engagement en faveur de la croissance, Briocean a modernisé son laboratoire, qui s'étend sur 2 200 mètres carrés et qui devrait fonctionner en juin, et a augmenté son équipe mondiale de 10 %. Ces ajouts ont contribué au succès de l'entreprise, qui a reçu des prix prestigieux et la reconnaissance pour ses réalisations exceptionnelles.

Après la randonnée, Briocean a également organisé son dîner de gala annuel, une joyeuse occasion de célébrations et d'unité. Pour embrasser la richesse culturelle, tous les employés portaient le hanfu, tenue traditionnelle splendide et gracieuse, lors de la célébration de cette année fructueuse.

Briocean poursuivra ses efforts pour rester le fournisseur privilégié dans l'industrie mondiale de la distribution de composants électroniques, et nos événements internes offrent aux employés l'occasion de réfléchir à leurs succès. Devenez partenaire de Briocean et participez à notre voyage vers l'excellence.

À propos de Briocean

Fondé en 2008, Briocean Technology est un important distributeur indépendant de composants électroniques qui s'engage à fournir des solutions mondiales d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement aux fabricants électroniques de divers secteurs.

Pour en savoir plus, consultez https://www.briocean.com/

Contact pour les médias, [email protected]