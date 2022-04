Degica devient l'un des premiers et des plus complets PSP sur la boutique d'applications de Shopify avec le lancement de 41 applications de paiement

Grâce au lancement de ces applications par Degica, la société devient l'un des rares prestataires de services de paiement (PSP) à proposer un large éventail de solutions de paiement aussi diverses que Paidy et Konbini au Japon, Alipay en Chine et Toss en Corée du Sud

TOKYO, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Degica a annoncé le lancement de 41 applications KOMOJU sur la boutique d'applications de Shopify, ce qui permet aux commerçants d'utiliser un seul compte pour accepter les paiements via un large éventail de modes connus et fiables, tels que Konbini et Paidy au Japon, Alipay en Chine et Toss en Corée du Sud. Ce lancement intervient après que Shopify a récemment annoncé qu'elle modernisait le mode de connexion des commerçants aux PSP, tous les PSP étant désormais tenus de fournir leurs services via une application sur la boutique d'applications de Shopify. Grâce à cette diffusion, Degica se positionne comme l'un des rares PSP prêts à faciliter l'assistance aux clients dans le cadre du nouveau système.

Proposée sur la base de KOMOJU, la plateforme de paiements de la société, la solution couvre tous les principaux modes de paiement au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Europe et dans les pays de l'APAC. Conformément à la mission de Degica, qui est de créer un marché mondial connecté, ces nouvelles applications basées sur KOMOJU permettent aux entreprises asiatiques d'accepter des paiements du monde entier et ouvrent aux entreprises européennes des marchés asiatiques auparavant difficiles à pénétrer.

« Nous sommes ravis que le travail acharné accompli par notre équipe au cours des derniers mois ait porté ses fruits et que nous ayons pu déployer ces solutions aussi rapidement - ce qui fait de nous l'un des premiers et des plus complets PSP sur l'App Store de Shopify », déclare Jack Momose, PDG de Degica. « Nous considérons que ces applications offrent des avantages majeurs à nos clients commerçants, qui peuvent utiliser leur compte unique KOMOJU pour obtenir un accès sécurisé à tous les principaux modes de paiement disponibles sur la plateforme - avec des prix compétitifs, des paiements rapides et une intégration aux systèmes de trésorerie à la pointe du marché. »

Les commerçants qui souhaitent recevoir des paiements via Alipay, par exemple, peuvent rechercher KOMOJU dans la liste des prestataires de paiement ou « Alipay by KOMOJU » dans la liste des modes de paiement dans les paramètres de paiement et utiliser immédiatement ce mode de paiement grâce à leurs informations d'identification KOMOJU. En outre, tous les commerçants utilisant Shopify peuvent désormais accéder aux marchés mondiaux. Ils n'ont pas besoin d'être une entité européenne pour accepter les paiements européens, ni d'être une entité japonaise pour accepter les paiements japonais.

Voici la liste complète des modes de paiement couverts par les applications Degica sur la boutique d'applications Shopify :

Japon :

· Cartes de crédit (JCB, Visa, MasterCard, AMEX, Diners)

· PayPay

· LINE Pay

· Merpay

· Konbini (Family Mart, 7-eleven etc.)

· Virement bancaire

· Paidy

· Pay-easy

· NTT Docomo

· SoftBank

· au

· NET CASH

· BitCash

· WebMoney

Chine :

· Alipay

· UnionPay

· WeChat Pay

Corée du Sud :

· Cartes de crédit internationales (Visa, Mastercard, JCB, AMEX, Diners)

· Cartes de crédit locales (Samsung Card, Hundai Card, Lotte Card, etc.)

· Toss

· PAYCO

· Culture Voucher

· Happy Money

· Carrier Billing

APAC :

· Doku (Indonésie)

· OVO (Indonésie)

· eNETS (Singapour)

· GrabPay (Singapour)

· Dragonpay (Philippines)

· FPX (Malaisie)

· POLi (Australie)

Europe :

· iDEAL (Pays-Bas)

· Bancontact (Belgique)

· Giropay (Allemagne)

· BLIK (Pologne)

· Przelewy24 (Pologne)

· Multibanco (Portugal)

· Paysafecard (UE)

· EPS (Autriche)

· MyBank (Italie)

· Sofort (UE)

À propos de Degica

La mission de Degica est de créer un marché mondial équitable pour les biens et les services, en éliminant les barrières entre les différents marchés et en facilitant les affaires partout dans le monde. Issue du secteur de l'édition de jeux vidéo, Degica s'est aperçue qu'elle devait créer sa propre solution de paiement en interne afin de vendre des jeux via les principales plateformes aux clients de son marché d'origine, le Japon. La solution a si bien fonctionné que l'équipe a décidé que son avenir était de faire tomber des barrières similaires pour d'autres entreprises. Aujourd'hui, Degica propose une série de solutions - allant des paiements à la traduction d'IA et au soutien logistique - pour permettre aux entreprises hors du Japon d'accéder directement au vaste et précieux marché du pays, et aux entreprises du Japon et du reste de l'Asie d'accéder aux marchés occidentaux d'Europe et des États-Unis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.degica.com .

À propos de KOMOJU

Fondée en 2016 par Degica, KOMOJU (abréviation de l'expression japonaise « 購入モジュール », qui signifie « module d'achat ») a démarré avec un seul objectif : rendre le Japon simple. À cette fin, KOMOJU met à la disposition de ses clients une plateforme de paiements mondiale, active dans quatre régions, avec plus de 50 partenaires internationaux et plus de 4 500 marchands actifs. Connectée à des plateformes telles que Shopify, Wix, Woo Commerce et Magento, KOMOJU offre aux commerçants un accès à toutes les principales méthodes de paiement au Japon, en Corée et en Chine et intègre des fonctionnalités de devises étrangères pour permettre aux commerçants de recevoir des fonds dans la devise de leur choix, tout en traitant les devises natives des marchés locaux.

Aujourd'hui, après le premier énorme succès de la plateforme, l'objectif initial de simplifier le Japon s'est élargi. La prochaine étape pour KOMOJU et Degica est de continuer à éliminer les obstacles aux affaires, non seulement entrant et à sortant du Japon, mais aussi partout dans le monde, en créant un marché équitable et mondial pour les biens et les services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://en.komoju.com .

