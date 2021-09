Degica intègre deux nouveaux clients importants à sa plateforme de paiements KOMOJU

TOKYO, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- KOMOJU by Degica a annoncé aujourd'hui des partenariats avec deux nouveaux clients : Scalefast, une solution de canal de commerce électronique numérique d'entreprise de premier plan, et la plateforme de commerce électronique française Prestashop, qui revendique une position de leader dans les solutions de commerce électronique open-source à travers l'Europe et l'Amérique latine.

KOMOJU répond à un besoin direct pour les deux entreprises qui cherchent à se développer dans la région Asie-Pacifique : ouvrir de nouveaux marchés en permettant aux clients des plateformes de payer via les principales méthodes de paiement japonaises et coréennes.

« Voir Scalefast et Prestashop choisir KOMOJU comme fournisseur de paiements japonais et coréens est absolument fantastique. C'est un signe de notre croissance rapide et cela montre à quel point il est important de faciliter l'accès des commerçants à ces marchés à fort potentiel qui étaient auparavant difficiles à pénétrer en raison des barrières culturelles et linguistiques. Le paiement et l'affichage du site web dans la langue locale sont souvent la première étape du succès et de la croissance d'une entreprise de commerce électronique à l'étranger et nous sommes ravis de rendre cela possible », a déclaré Jack Momose, PDG de Degica.

« Lorsque nous avons eu besoin de solutions de paiement en japonais et en coréen, la décision a été évidente. En proposant des intégrations simples et un support en anglais, Degica se distingue des autres fournisseurs de solutions de paiement japonais. Étant donné que nous recherchions un soutien sérieux dans la région, la collaboration avec KOMOJU était une évidence », a commenté Stéphane Martinez, directeur des paiements et des fraudes de Scalefast.

Joseba Fernández Florín, responsable de la technologie, du paiement et de la fraude chez Scalefast, a également ajouté : « L'intégration avec KOMOJU a été simple, rapide et efficace. Grâce à l'interface de programmation d'application (API) intuitive de KOMOJU, nous avons pu ajouter facilement toutes les nouvelles méthodes de paiement. Cela a été un énorme avantage pour nous. »

« Le paiement est souvent la première étape du succès et de la croissance de toute entreprise de commerce électronique à l'étranger. Nous pensons que l'expertise de KOMOJU au Japon et en Corée aidera les utilisateurs de Prestashop dans leurs ventes dans la région », a déclaré Michael Casson, responsable des partenariats chez Prestashop.

En tant que première société fintech de solution de paiement local au Japon, KOMOJU vise à ouvrir la voie à des milliers de petites et moyennes entreprises du monde entier pour obtenir un meilleur accès aux marchés japonais et sud-coréen. « Nous sommes très reconnaissants que Scalefast et Prestashop aient choisi KOMOJU comme fournisseur de solutions de paiement japonais et coréens », a commenté Christian Desert, vice-président du département des recettes et de la croissance chez KOMOJU.

KOMOJU by Degica prend en charge toutes les principales méthodes de paiement populaires au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Europe, telles que les paiements de proximité et par smartphone, les méthodes de paiement alternatives ou les paiements par carte de crédit. Lancé en 2014, KOMOJU fournit désormais des services de pointe à plus de 3 000 marchands par jour, notamment Shopify, Steam et Wix.

À propos de Degica

Lancée en 2016, Degica est une entreprise de paiements internationaux alimentée par l'IA, dont le siège se situe à Tokyo. L'entreprise trouve ses origines dans l'édition de jeux vidéo, où elle a décidé de développer sa propre solution interne pour traiter de manière sécurisée les paiements en ligne. Cette solution a si bien fonctionné que Degica a décidé de la commercialiser, ce qui a conduit à la création de la plateforme de paiement phare de l'entreprise, KOMOJU. Forte de son expérience technologique, Degica est également spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), ce qui lui a permis de développer un outil de traduction leader sur le marché. Aujourd'hui, la société cherche à combiner ces atouts avec ses plus de 15 ans d'expertise en matière de paiements et sa connaissance du secteur pour faire tomber les barrières du commerce électronique entre le Japon et le reste du monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.degica.com .

À propos de KOMOJU

KOMOJU est une plateforme de paiements internationaux, répartie sur quatre régions, avec plus de 50 partenaires internationaux et plus de 2 500 vendeurs actifs. Connectée à des plateformes telles que Shopify, Wix, Woo Commerce et Magento, KOMOJU offre aux commerçants un accès à toutes les principales méthodes de paiement au Japon, en Corée et en Chine et intègre des fonctionnalités de devises étrangères pour permettre aux commerçants de recevoir des fonds dans la devise de leur choix, tout en traitant les devises natives des marchés locaux.

Fondée en 2014 par Degica, KOMOJU (abréviation de l'expression japonaise « 購入モジュール », qui signifie « module d'achat ») a démarré avec un seul objectif : rendre le Japon simple. Aujourd'hui, sur la voie de cet objectif, elle s'impose comme la plateforme de paiement à la croissance la plus rapide au Japon.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://en.komoju.com/ .

