Degica ist das erste japanische Zahlungsunternehmen, das Money20/20 mit einer kostenlosen KI-gestützten Website-Übersetzung für Neukunden sponsert

Japanisches Zahlungsunternehmen startet europäische Expansion auf der Money20/20 Europe und bietet kostenlose, hochwertige, KI-gestützte Übersetzung von Kunden-Websites ins Japanische, Englische und Chinesische

TOKIO and AMSTERDAM, 21. September 2021 /PRNewswire/ -- Degica, ein KI-gestütztes globales Zahlungsunternehmen mit Hauptsitz in Tokio, feiert sein Debüt als erstes japanisches Fintech-Unternehmen, das die Money20/20 Europe – die größte Fintech-Konferenz des Kontinents – sponsert, indem es allen Neuanmeldungen für die unternehmenseigene Vorzeigeplattform KOMOJU auf der Veranstaltung eine kostenlose KI-gestützte Website-Übersetzung anbietet.

Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen seine Zahlungsdienste auf europäische Unternehmen ausweiten, die nach Japan expandieren möchten.

„Japan ist der viertgrößte E-Commerce-Markt der Welt, wird aber von vielen großen europäischen und amerikanischen Unternehmen unterschätzt, was vor allem an der Sprachbarriere liegt. Wir sind davon überzeugt, dass der japanische Markt ein unglaubliches Potenzial für europäische Händler birgt und freuen uns, sie nicht nur durch die Bereitstellung lokaler Zahlungslösungen, sondern auch durch die schnelle und überzeugende Übersetzung ihrer Website ins Japanische zu unterstützen", sagt Jack Momose, CEO von Degica.

Das Angebot von Degica basiert auf der firmeneigenen Zahlungsplattform KOMOJU by Degica – einer führenden Plattform in Japan, die von Unternehmen wie dem Videospielvertriebsspezialisten Steam, dem Laptop-Hersteller Razer, den E-Commerce-Plattformanbietern Shopify, Wix, Woo Commerce und Magento sowie Degicas eigenem Videospielverlag, Degica Games, genutzt wird.

Als führender lokaler Zahlungsanbieter in Japan sieht KOMOJU es als seine Aufgabe an, die Barrieren zwischen Japan und dem Rest der Welt zu überwinden, wenn es um grenzüberschreitenden E-Commerce geht. Das Angebot von KOMOJU zur kostenlosen Übersetzung gilt für alle Wix- oder Shopify-Websites, wobei alle Texte in natürliches, muttersprachliches Japanisch umgewandelt werden, um europäischen Unternehmen bei der Überwindung einer der größten Barrieren – der Sprache – zu helfen. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, müssen sich die Teilnehmer innerhalb des Messezeitraums (21.-23. September) auf der KOMOJU-Plattform anmelden.

Um sich für KOMOJU anzumelden und das Angebot zu nutzen, besuchen Sie bitte: komoju.com

Für weitere Informationen besuchen Sie den KOMOJU-Stand auf Money20/20, B120.

Für Unterstützung vor Ort bei Money 20/20 Europe wenden Sie sich bitte an:

Hanna Ulasava

Christian Desert

Matthieu Chapelle

E-Mail: [email protected]

Über Degica

Degica wurde 2016 gegründet und ist ein KI-gestütztes, globales Zahlungsunternehmen mit Hauptsitz in Tokio. Das Unternehmen hat seine Ursprünge im Videospiel-Publishing, wo es beschloss, eine eigene Lösung für die sichere Abwicklung von Online-Zahlungen zu entwickeln. Die Lösung funktionierte so gut, dass Degica entschied, sie zu kommerzialisieren, was zur Schaffung der führenden KOMOJU-Zahlungsplattform des Unternehmens führte. Aufgrund seines technologischen Hintergrunds ist Degica auch auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert, was es dem Unternehmen ermöglichte, ein marktführendes Übersetzungstool zu entwickeln. Heute versucht das Unternehmen, dies mit seiner mehr als 15-jährigen Erfahrung im Zahlungsverkehr und seinem Branchenwissen zu kombinieren, um die Barrieren für den elektronischen Handel zwischen Japan und dem Rest der Welt zu überwinden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.degica.com.

Über KOMOJU

KOMOJU ist eine globale Zahlungsplattform, die sich über vier Regionen erstreckt, mit über 50 internationalen Partnern und mehr als 2.500 aktiven Händlern. KOMOJU ist mit Plattformen wie Shopify, Wix, Woo Commerce und Magento verbunden und bietet Händlern Zugang zu allen wichtigen Zahlungsmethoden in Japan, Korea und China sowie FX-Funktionen, die es Händlern ermöglichen, Gelder in der gewünschten Währung zu erhalten und gleichzeitig Währungen der lokalen Märkte zu verarbeiten.

KOMOJU (eine Abkürzung des japanischen Begriffs „購入モジュール", was so viel wie „Einkaufsmodul" bedeutet) wurde 2014 von Degica mit einem einzigen Ziel gegründet – Japan einfach zu machen. Heute, auf dem Weg zu diesem Ziel, ist es die am schnellsten wachsende Zahlungsplattform in Japan.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://en.komoju.com/.

