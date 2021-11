DeHealth crée des possibilités de revenu pour chaque patient qui se soucie de sa santé

ALTRINCHAM, Angleterre, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise britannique DeHealth est devenue membre du comité national ukrainien de la Chambre de commerce internationale (ICC), la plus importante association professionnelle, réunissant plus de 45 millions d'entreprises de près de 100 pays.

Selon l'OMS, plus de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à des soins de santé appropriés. Cela est dû à au moins deux raisons : le manque d'accès rapide à des services de santé de qualité et le manque de fonds pour payer ces services.

DeHealth révolutionne ces questions en créant des outils technologiques pour accéder rapidement aux meilleures technologies mondiales et aux meilleurs médecins du monde entier. Plus important encore, l'utilisation de la plateforme DeHealth permettra au patient de recevoir des ressources financières.

Ce n'est un secret pour personne que de puissantes sociétés pharmaceutiques et des centres de recherche étudient les données de millions de patients. Les données sont généralement transférées aux établissements médicaux et aux hôpitaux en échange d'argent qui ne termine pas entre les mains du patient ayant généré les données et qui en est le seul propriétaire. DeHealth change actuellement ce paradigme injuste pour des milliards de personnes, permettant à chacun de gagner un revenu en monétisant ses propres données dépersonnalisées.

Pour l'Ukraine, une telle coopération signifie que des millions de patients gagneront un revenu supplémentaire en prenant soin de leur santé.

Les fondateurs de DeHealth, Denys Tsvaig et Anna Bondarenko, se souviennent que le projet a commencé simplement avec un rêve : faire en sorte que les dernières technologies fonctionnent en faveur de la santé des gens et prolongent leur vie.

DeHealth est prêt à ouvrir ces opportunités pour chaque Ukrainien. La plateforme est actuellement testée, où plus de 3 millions de patients utilisent déjà une carte de contrôle personnelle et stockent leurs données médicales, toutes les visites chez le médecin, les tests, etc. Cela permet au médecin de poser un diagnostic, mais aussi de tirer des conclusions basées sur l'image complète de la santé humaine et l'évolution de la maladie simultanément.

Volodymyr Shchelkunov, président de l'ISS Ukraine, a souligné qu'il serait heureux de fournir toutes les opportunités et le potentiel du réseau des comités nationaux de la Chambre de commerce internationale pour la mise en œuvre rapide de DeHealth en Ukraine et dans les pays amis.

‍

SOURCE DeHealth