DEKRA tourné vers l'avenir en matière de sécurité et de développement durable

Conduite automatisée et connectée : investissements renforcés dans le centre de tests de Lausitzring, en Allemagne

Énergies renouvelables : ouverture d'un nouveau laboratoire spécialisé dans l'énergie photovoltaïque en Chine

Mobilité électrique : test de batterie rapide breveté et lancé sur le marché

Cybersécurité : des leaders du secteur rejoignent notre clientèle

Contrôle de véhicules : poursuite de l'expansion sur les marchés espagnol et costaricain

Hydrogène : contribution au lancement du premier parc de camions de location et au test de consommation BMW

STUTTGART, Germany, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile en 2022, DEKRA a su prendre les bonnes orientations stratégiques pour poursuivre son développement. L'organisme d'expertise mondial prévoit des ventes de près de 3,7 milliards d'euros cette année, soit une augmentation d'environ 5 %. « Grâce à notre position solide sur le marché et à une tendance porteuse en matière de sécurité et de développement durable, nos objectifs de croissance sont à portée de main », a déclaré Stan Zurkiewicz, PDG et Directeur du Conseil d'administration de DEKRA depuis avril 2022. Nous veillons à saisir les opportunités de croissance dans des domaines susceptibles de présenter un fort potentiel dans les années à l'avenir, comme la mobilité du futur, la cybersécurité et le développement durable. Pour le PDG de DEKRA, l'un des principaux enjeux sera la création d'une économie de l'hydrogène. « Si nous voulons accélérer la transition vers un futur tourné vers l'hydrogène, nous devons accroître les investissements dans les infrastructures hydrogène et établir un cadre réglementaire exhaustif afin de garantir l'adoption de la technologie en toute sécurité », explique Stan Zurkiewicz. « L'hydrogène vert jouera un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à son vaste éventail d'applications potentielles. » Le PDG de DEKRA souhaite également mener à bien la transformation numérique du portefeuille de services DEKRA, au service des besoins et des enjeux de ses clients. C'est la feuille de route que DEKRA se donne pour devenir le partenaire global pour un monde plus sûr et durable.

