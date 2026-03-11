Del concepto a la producción en masa: el viaje de Risen Energy con obleas ultrafinas

NINGBO, China, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el debate sobre la "fotovoltaica espacial" continúa extendiéndose por toda la industria, se destacan repetidamente varios atributos técnicos clave: diseño ligero, alta potencia de salida, resistencia a la radiación y fiabilidad a largo plazo. Estos requisitos nos llevan naturalmente a centrarnos en una tecnología fundamental que llevamos tiempo desarrollando y que ya hemos implementado a gran escala: la aplicación de obleas de silicio ultrafinas en células solares de heterojunción (HJT).

Risen Energy's HJT Hyper-ion: A White Paper on Development and Industrial Application of Ultra-Thin Silicon Wafers

Hoy, al revisar el informe técnico publicado por Risen Energy —HJT Hyper-ion de Risen Energy: Un informe sobre el desarrollo y la aplicación industrial de obleas de silicio ultrafinas—, descubrimos que muchas de las ideas que ahora emergen en la frontera ya estaban integradas en la lógica práctica de la ingeniería documentada en él. Este exhaustivo historial desde el punto de vista de la producción en masa puede ofrecer a la industria una perspectiva que combina conocimientos técnicos y apoyo práctico.

1. ¿Por qué "delgada"? Una elección inevitable basada en la naturaleza estructural

En el informe técnico, señalamos claramente que, en la estructura de costes de las células solares HJT, las obleas de silicio representan la mayor proporción, con un 55 %. Por lo tanto, el adelgazamiento de obleas es el método más directo y eficaz para reducir costes. Sin embargo, la justificación va más allá de lo económico. Está fundamentalmente ligada a la naturaleza de la propia tecnología HJT.

El proceso de fabricación a baja temperatura (<200 °C) de HJT y su estructura celular totalmente simétrica permiten un procesamiento mucho más suave de la oblea, lo que reduce significativamente riesgos como la deformación y rotura de la oblea causados por los procesos de alta temperatura y la tensión asimétrica inherente a las tecnologías PERC y TOPCon. En este sentido, las obleas ultrafinas no solo son compatibles con HJT, sino que constituyen una ventaja inherente de la tecnología HJT y uno de los factores clave para sus aplicaciones futuras más amplias.

2. ¿Cómo puede lo "delgado" seguir siendo fiable? Balance sistemático de eficiencia, rendimiento y resistencia mecánica

Hemos llevado a cabo una serie de exploraciones y prácticas centradas en la eficiencia, el rendimiento de producción y la resistencia mecánica:

2.1 Compensaciones en la eficiencia

Los resultados de nuestros experimentos, en consonancia con los hallazgos de la literatura del sector, revelan una interesante relación de oscilación: mientras que la corriente de cortocircuito (Jsc) disminuye con el adelgazamiento de la oblea, la tensión de circuito abierto (Voc) aumenta. El factor de llenado (FF) se mantiene relativamente constante. Dentro de una fase de meseta específica, la disminución general de la eficiencia de la celda es mínima y aceptable. La amplitud de esta meseta varía según la tecnología de celda. En el caso de Risen Energy, las celdas HJT Hyper-ion fabricadas con obleas de 110 μm ya han alcanzado una eficiencia promedio del 26,4 %, con los mejores lotes de producción superando el 26,6 %. Estos resultados demuestran que, para la tecnología HJT, un adelgazamiento adecuado de la oblea no compromete el límite superior de rendimiento.

2.2 Optimización de la fabricación

Rediseñamos la configuración del casete de obleas, cambiando de inserción horizontal a inserción vertical, optimizando al mismo tiempo todos los procesos de automatización y transferencia relacionados en toda la línea. Los resultados muestran una tasa de rendimiento estabilizada consistentemente superior al 99,5% con una tasa de fragmentación inferior al 0,25%, lo que demuestra que los desafíos de fabricación que plantea el adelgazamiento de obleas pueden superarse mediante la innovación sistemática de procesos y equipos.

2.3 Redescubrimiento de la resistencia mecánica

Nuestras pruebas comparativas revelaron que las células PERC de 150 μm y TOPCon de 130 μm se fracturaron durante la prueba de flexión. Sin embargo, al reducir el espesor por debajo de 100 μm, las células mostraron una excelente flexibilidad. Las células HJT presentan una flexibilidad excepcional, lo que crea nuevas posibilidades para módulos ligeros y aplicaciones en entornos especiales.

3. Del suelo al espacio: Ampliando la profundidad de lo "delgado"

Nuestros productos HJT Hyper-ion, producidos en serie para centrales eléctricas terrestres, utilizan obleas de silicio de 110 μm y un espesor de celda solar de aproximadamente 95 μm. Con este espesor, hemos logrado un equilibrio óptimo entre eficiencia, rendimiento y fiabilidad, con una reducción significativa de costes. Sin embargo, esto representa solo un aspecto de nuestra capacidad técnica.

En particular, para aplicaciones fotovoltaicas espaciales, donde se requiere una relación potencia-peso extremadamente alta, las celdas solares suelen tener un espesor de 70 μm o incluso inferior. Gracias a años de experiencia en la tecnología de obleas ultrafinas HJT, Risen Energy ha desarrollado la capacidad de producir celdas por debajo de 70 μm.

4. ¿Cómo lograr que lo "delgado" funcione eficazmente? Innovación del sistema, desde la celda hasta el módulo

La soldadura convencional de alta temperatura ya no es adecuada para celdas tan delgadas. Para abordar este desafío, Risen Energy fue pionera en la tecnología de interconexión de celdas sin estrés Hyper-link. Protegida por más de 50 patentes exclusivas, esta tecnología evita el estrés térmico de la soldadura, adaptándose perfectamente a las características de baja temperatura de HJT y a las propiedades físicas de las celdas ultradelgadas.

Esta innovación está respaldada por rigurosas pruebas de fiabilidad que superan ampliamente las normas IEC: carga estática de 5400 Pa, 10.000 ciclos de carga dinámica, 2000 horas de calor húmedo (DH2000), 400 ciclos térmicos (TC400) y otras pruebas de envejecimiento acelerado. Los resultados confirmaron que los módulos Hyper-ion que utilizan obleas ultradelgadas y tecnología Hyper-link presentan una degradación del rendimiento por degradación de potencia muy por debajo de los requisitos estándar.

5. I+D integrado

Al reflexionar sobre este camino hacia las obleas ultrafinas, la clave reside no solo en los avances tecnológicos individuales, sino también en la innovación integrada en obleas, celdas y módulos. El adelgazamiento de obleas, la metalización con bajo contenido de plata, las celdas sin barras colectoras y las tecnologías Hyper-link se interconectan como piezas de un rompecabezas bajo un diseño unificado, lo que finalmente define la competitividad total de los productos Hyper-ion.

La trayectoria de Risen Energy en el desarrollo de obleas ultrafinas comenzó respondiendo a las necesidades industriales de reducción de costes y triunfó gracias al respeto por la esencia tecnológica y el compromiso con la innovación sistemática. Al revisar y compartir este informe técnico, esperamos presentar nuestra etapa actual de reflexión y práctica industrial, y colaborar con socios de todo el sector para impulsar la tecnología fotovoltaica hacia un futuro más ligero, resistente e imaginativo que nunca.