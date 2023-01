DELHIWOOD 2023 ANUNCIA UMA NOVA ERA PARA A INDÚSTRIA INDIANA DE MÓVEIS E MARCENNARIA

As principais empresas do segmento de produção de móveis e marcenaria se reunirão na DELHIWOOD 2023, de 2 a 5 de março, no India Expo Mart, Greater Noida (DELHI NCR), após 4 anos.

A edição de 2023 da DELHIWOOD, organizada pela NuernbergMesse India, contará com a participação de mais de 600 marcas de mais de 37 países e mais de 10 pavilhões de países.

A EVOLUÇÃO DO SETOR DE MARCENARIA, A ÍNDIA NA VANGUARDA

A demanda por móveis de madeira aumentou muito na Índia. A Índia é a quinta maior produtora de mobília de todo o mundo e a quarta maior consumidora de móveis. O mercado foi avaliado em 17,4 bilhões de dólares no ano fiscal de 2021 e estima-se que chegará a 37,7 bilhões de dólares até 2026.

Luigi De Vito, presidente da Eumabois (European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers, gerente geral do SCM Group e diretor da SCM Wood Division está animado com o escopo do mercado e da indústria indiana, "a Índia ocupa um lugar favorável no mercado da Ásia e tem a tecnologia, o talento e também a demanda. Portanto, levando tudo isso em consideração, vale a pena investir na Índia com base no grande potencial que o país tem a oferecer".

Como um fórum de compartilhamento de conhecimento, a DELHIWOOD apresentará vários seminários organizados por associações líderes do setor sobre as últimas tendências e inovações, além de programas de desenvolvimento de habilidades organizados pelo Furniture & Fittings Skill Council da Índia.

Visitantes, incluindo fabricantes de móveis, de cozinhas, serrarias, fabricantes de placas, acessórios e componentes, comerciantes, arquitetos, construtores e designers de interiores verão o que há de mais novo em tecnologias, materiais e inovações durante o evento de quatro dias.

A segunda edição da "Wood in Architecture and Design" - Conferência de um dia a ser realizada em 3 de març explorará a aplicação da madeira como material de construção por meio de painéis de discussão, apresentações de especialistas e estudos de caso interessantes. https://w-a-d.in/

A INDIA MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO, que será realizada simultaneamente, exibirá a mais nova tecnologia em máquinas e suprimentos para a produção de colchões, máquinas e suprimentos para o acabamento de colchões, ferramentas e equipamentos de produção, tecnologia de produção de estofados, sistemas de camas, novos materiais etc.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis em https://www.delhi-wood.com/, http://www.indiamattressexpo.com/

