Deloitte Índia fecha parceria com a Ramco Systems para redefinir o cenário da transformação de folhas de pagamento

CHENNAI, Índia, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Deloitte Touche Tohmatsu India LLP entrou em uma parceria estratégica com a Ramco Systems Limited, provedora global líder em tecnologia de folha de pagamento. Essa parceria aproveita a inovadora plataforma de folha de pagamento da Ramco em conjunto com os serviços gerenciados e a assessoria de especialistas da Deloitte. Juntas, as empresas estão comprometidas com o fornecimento de uma solução de folha de pagamento ampla que garante serviços operacionais, conformidade, experiência ininterrupta do usuário e cobertura abrangente, abarcando mais de 150 países, tudo acessível através de uma única plataforma de folha de pagamento unificada.

(L-R) Rohit Mathur, SVP & SBU Head - HR and Payroll, Ramco Systems, and Gokul Chaudhri, President, Tax, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, during the signing ceremony at the Deloitte office in Bengaluru, India

Destaques da parceria:

Em conformidade:

Serviços gerenciados seguros e precisos

Conformidades de expatriados

expatriados Serviços de última milha Conveniente:

Visualização global de folha de pagamento em um único produto

Implementação ininterrupta

Conectores certificados com provedores globais de HCM (gestão de capital humano)

Assistência a consultas através de chatbot e suporte técnico

Completo:

Conformidade com imposto de pessoa física

Consultoria - Folha de pagamento

Consultoria - Capital humano

Essa parceria presenteia organizações com a chance de aproveitar o espectro completo de serviços, isto é, redução de risco através de integração ininterrupta, entrega mais rápida, otimização de desempenho e melhor visibilidade. A parceria ainda capacita os negócios a alcançar governança contínua e autossustentada, impulsionando eficiência, escalabilidade e inovação no cenário digital.

"O cenário tributário em constante evolução demanda uma infraestrutura digital rápida e adaptável para permitir que as organizações lidem com as necessidades do negócio e permaneça em conformidade", afirmou Gokul Chaudhri, presidente, departamento de Impostos da Deloitte Touche Tohmatsu India LLP. "Nossa parceria estratégica com a Ramco simboliza nosso compromisso com a capacitação dos negócios por meio de uma mistura poderosa de tecnologia e implementação, garantindo qualidade e excelência inabaláveis, independentemente da localização geográfica dos nossos valiosos clientes ou da escala das suas operações".

Comentando sobre a parceria, Tapati Ghose, sócia da Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, afirmou: "Através desta parceria, nosso objetivo coletivo é oferecer um espectro abrangente de serviços de folha de pagamento de ponta a ponta que atendam aos requerimentos do empregador. Aproveitando as inovações tecnológicas de ponta, como inteligência artificial e aprendizado de máquina (IA-AM), integração de chatbot, comunicações ininterruptas possibilitadas por tecnologia e hubs centrais, a aliança construiu, de forma meticulosa, uma plataforma robusta e infinitamente escalonável, que foi preparada para capacitar negócios em escala global. Isso representa um marco significativo na nossa jornada contínua rumo a gerar um impacto transformador dentro do campo de serviços empresariais".

Rohit Mathur, vice-presidente de vendas e chefe de unidades de negócios estratégicas, RH e folha de pagamento da Ramco Systems, afirmou: "Nossa parceria de uma década com a Deloitte exemplifica nosso compromisso de entregar valor excepcional aos nossos clientes. Sendo nosso parceiro de conformidade de folha de pagamento que nos oferece conselho técnico sobre requerimentos regulatórios específicos a cada país, impactando conformidades estatutárias e de folha de pagamento, nossa associação com a Deloitte percorreu um longo caminho e, agora, estamos aproveitando sua expertise em várias facetas. Com a forte expertise da Deloitte em fornecer serviços e a robusta plataforma de folha de pagamento da Ramco, através dessa parceria, estamos prontos para capacitar negócios globais e ajudá-los a embarcar em uma transformação completa de folha de pagamento. Estou confiante de que essa parceria, junto com nossos investimentos em tecnologias de ponta, como estrutura de código baixo, folha de pagamento na memória e extremamente rápida, e validações e informações analíticas alimentadas por IA, provarão ser revolucionários".

Subbaraman Ramaswamy, diretor de sucesso do cliente (negócios empresariais globais) da Ramco Systems, afirmou: "Nossa parceria estratégica com a Deloitte representa um marco significante para ambas as organizações, à medida que juntamos forças para ajudar a solucionar desafios globais de folha de pagamento para nossos clientes. Juntos, esperamos revolucionar o cenário global de folha de pagamento e fornecer valor incomparável aos negócios. Estou animado com o fato de que essa associação impulsionará crescimento mútuo e criará novas oportunidades".

Sobre a Deloitte:

Este comunicado à imprensa foi emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu India LLP. Deloitte refere-se a uma ou mais das Deloitte Touche Tohmatsu Limited, empresa britânica privada limitada por garantia ("DTTL"), sua rede de firmas membros, e suas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das suas firmas membros são entidades legalmente separadas e independentes. DTTL (também conhecida como "Deloitte Global") não fornece serviços aos clientes. Acesse www.deloitte.com/about para uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas membros.

Sobre a Ramco Systems:

A Ramco Systems é uma provedora de plataforma/produto de software empresarial de classe mundial que está inovando o mercado com seu software empresarial baseado em dispositivo móvel e na nuvem com hospedagem múltipla, impulsionando inovação de forma bem sucedida há mais de 25 anos. Ao longo dos anos, a Ramco manteve um histórico consistente de mais de mil clientes atendidos globalmente com mais de 2 milhões de usuários, entregando valor tangível de negócios em Folha de Pagamento Global, Aviação Aeroespacial e Defesa, e ERP. O principal diferenciador da Ramco é sua abordagem inovadora para desenvolver produtos através de sua revolucionária plataforma de montagem e entrega de aplicativos empresariais. No quesito inovação, a Ramco está alavancando tecnologias de ponta em torno de inteligência artificial, aprendizado de máquina, RPA (automação robótica de processos) e blockchain, entre outros, para ajudar as organizações a abraçarem a transformação digital.

Para mais informações, acesse https://www.ramco.com/products/payroll

Siga a Ramco no Twitter @RamcoSystems / @RamcoPayroll e fique por dentro em https://www.ramco.com/blog

