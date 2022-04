DELOREAN KÜNDIGT NEUES ENTHÜLLUNGSDATUM MIT TEASER-BILD AN

Obwohl das neue Elektrofahrzeug am 21. August 2022 auf dem Concept Lawn in Pebble Beach vorgestellt wird, erfolgt die lang erwartete Enthüllung des DeLorean bereits drei Tage früher. „Die Spannung steigt wie die Türen unseres ikonischen Sportwagens, und wir enthüllen den Prototyp der nächsten Generation drei Tage früher als geplant auf der prestigeträchtigsten Bühne in Pebble Beach", sagte Troy Beetz, CMO der DeLorean Motor Company Inc. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von DeLorean werden sich während der Monterey Car Week durch eine Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen, die das Fahrzeug präsentieren, entfalten. Zusammen mit der Enthüllung wird DeLorean auch den offiziellen Namen des Fahrzeugs bekannt geben.