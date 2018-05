DELSEY Paris “What Matters Is Inside”

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/683614/DELSEY_PARIS_Logo.jpg )

A la manière d'un conte, ce film d'animation dépeint l'histoire d'un jeune trentenaire dont la vie est rythmée par le travail. La soudaine disparition de son père explorateur va le mener au Mexique, sur la piste d'une valise au contenu mystérieux. Mais arrivé sur place, la valise a disparu…

Grâce au nouveau système de valise connectée et géolocalisable lancé par la marque française de bagagerie, le héros va pouvoir repérer sa valise aux quatre coins de la planète. Suivre sa valise n'a jamais été aussi simple avec DELSEY Paris!

« DELSEY a toujours été proche de ses utilisateurs en proposant des bagages innovants pour leur permettre de voyager en toute sérénité et avec style. Dernier exemple en date : le lancement en mars dernier de notre valise connectée répondant aux exigences des voyageurs ultra-connectés. Elle est équipée de plusieurs fonctions connectées dont un système de géolocalisation, via un tracker à placer dans son bagage et une application dédiée qui permet de savoir à tout moment où se trouve sa valise.

Nous souhaitions donc réaliser un film qui puisse évoquer les valeurs de notre marque : innovante, humaine, sensible, tournée vers les expériences et l'émotion du voyage.

Le format vidéo nous permet de capitaliser sur l'écosystème digital et les grandes plateformes de diffusion vidéo pour présenter notre histoire à tous les voyageurs ».

Florence Ferreira, Brand & Digital Manager DELSEY Paris

CHATELET AIR

Avec son style rétro et parisien inimitable, la valise Chatelet Air promet un voyage en toute sérénité. Cette valise a été pensée dans ses moindres détails : zip ultra-sécurisé, intérieur complet et sophistiqué, confort de roulage inégalé.

Tracker international vendu séparément avec abonnement.

Plus de détails sur les modèles Chatelet Air sur le site delsey.com

À propos de DELSEY Paris

We care for what you care for

Depuis 1946, nous élaborons les produits qui prendront soin de vos effets les plus précieux.

Pour que chaque voyage DELSEY vous donne envie d'en entreprendre de nouveaux.

http://www.delsey.com/fr/fr/home

