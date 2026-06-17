Delta améliore l'efficacité de sa flotte grâce aux VCT Finlets sur l'ensemble de sa flotte de 737NG

Cette mise en œuvre s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Delta visant à améliorer l'efficacité de sa flotte au niveau international

SEATTLE, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- VCT a annoncé aujourd'hui que Delta Air Lines allait installer un kit de modification Finlet proposé par Vortex Control Technologies (VCT) sur l'ensemble de sa flotte de Boeing 737-800 et 737-900ER, portant ainsi à 240 le nombre d'appareils équipés de cette amélioration une fois l'installation terminée. Cette décision fait suite à une collaboration technique approfondie et à une évaluation en service menées conjointement par les deux entreprises, comprenant notamment l'analyse des données d'essais en vol, l'étude des tendances opérationnelles et l'examen technique des performances aérodynamiques.

COMMENT FONCTIONNENT LES FINLETS ?

Les Finlets (ou ailettes) sont des dispositifs aérodynamiques installés à l'arrière du fuselage d'un avion qui permettent de rediriger le flux d'air, de réduire la traînée et optimiser l'efficacité énergétique. Tous les aéronefs génèrent des tourbillons en vol, notamment au niveau des extrémités des ailes et de la partie arrière du fuselage. Les Finlets de VCT réduisent la séparation du flux et améliorent la répartition de la pression le long de la partie arrière du fuselage, ce qui se traduit par une baisse de la consommation de carburant et par une réduction des émissions de carbone.

« L'installation de Finlets sur ces flottes de Boeing 737-800 et 737-900ER marque une étape importante pour VCT. Nous sommes fiers de proposer une technologie pratique qui aide les compagnies aériennes à améliorer leur rendement énergétique, à réduire leurs émissions de carbone et à optimiser leur rentabilité opérationnelle », a déclaré Gil Morgan, directeur général de Vortex Control Technologies.

UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE EN MATIÈRE DE MODIFICATION DE FLOTTES

Le déploiement des Finlets s'inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation continue de la flotte de Delta et a été pensé dans un souci de sécurité et de stratégie, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux. Cette évaluation portait notamment sur la validation par des essais en vol, l'analyse des tendances opérationnelles et l'examen technique des performances aérodynamiques à l'aide d'analyses de dynamique des fluides numérique (CFD) sur les appareils 737NG de Delta.

La décision de Delta d'équiper sa flotte de Boeing 737-800 et 737-900ER de Finlets témoigne de l'engagement constant de la compagnie aérienne à réduire sa consommation de carburant, à diminuer ses émissions et à améliorer son efficacité opérationnelle grâce à des solutions concrètes et fondées sur des données.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL

Étant donné qu'environ 90 % des émissions de carbone de Delta sont dues à la consommation de kérosène, des technologies comme celles des Finlets jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de la flotte, tout en contribuant à la réalisation des objectifs plus larges de la compagnie aérienne en matière de développement durable.

« Delta recherche des partenaires et des innovations qui améliorent les performances, réduisent l'impact environnemental et génèrent des avantages opérationnels à long terme », a déclaré Amelia DeLuca, directrice du développement durable chez Delta. « Nous apprécions le partenariat solide que nous avons établi avec VCT tout au long du processus d'évaluation et nous nous réjouissons à l'idée de déployer cette solution, qui viendra renforcer nos efforts continus en matière d'efficacité de notre flotte ».

En poursuivant la mise en œuvre de ce programme de développement durable, Delta continue de faire progresser ses engagements environnementaux, grâce au dévouement et au travail acharné des équipes qui ont rendu cette évaluation possible.

À propos de Delta Airlines

Grâce à un service exceptionnel et au pouvoir de l'innovation, Delta Air Lines (NYSE : DAL) ne cesse de chercher des moyens de faire en sorte que chaque voyage soit adapté à chaque client. Ce ne sont pas moins de 100 000 personnes qui travaillent pour Delta afin d'offrir une expérience client de classe mondiale sur plus de 5 000 vols quotidiens en période de pointe vers plus de 290 destinations sur six continents, reliant les personnes entre elles et les personnes et les lieux.

Basée à Atlanta, Delta exploite d'importants hubs et dessert des marchés clés à Amsterdam, Atlanta, Bogota, Boston, Détroit, Lima, Londres-Heathrow, Los Angeles, Mexico, Minneapolis-St. Paul, New York (JFK et LaGuardia), Paris (Charles de Gaulle), Salt Lake City, Santiago (Chili), São Paulo, Seattle, Séoul (Incheon) et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.delta.com.

À propos de Vortex Control Technologies

Basée à Seattle, la société Vortex Control Technologies (VCT) conçoit des solutions de modification durables visant à améliorer les performances des avions commerciaux et militaires. Grâce à des dispositifs aérodynamiques avancés tels que les Finlets, VCT aide les opérateurs à réduire la consommation de carburant et les émissions. Les technologies de l'entreprise ont déjà permis d'économiser des dizaines de millions de gallons de kérosène et d'éviter plus de 100 000 tonnes métriques d'émissions de CO₂. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vcteco.com.