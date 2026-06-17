Delta mejora la eficiencia de su flota con alerones VCT en toda la flota de 737NG

La implementación impulsa los esfuerzos continuos de Delta para mejorar la eficiencia de su flota en todas sus operaciones globales.

SEATTLE, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- VCT anunció hoy que Delta Air Lines instalará un paquete de modificación de alerones de Vortex Control Technologies (VCT) en toda su flota de Boeing 737-800 y 737-900ER, lo que extenderá la mejora a 240 aeronaves una vez finalizada la instalación. Esta decisión surge tras una exhaustiva colaboración técnica y una evaluación en servicio entre ambas compañías, que incluyó el análisis de datos de pruebas de vuelo, tendencias operativas y una revisión de ingeniería del rendimiento aerodinámico.

CÓMO FUNCIONAN LOS ALERONES

Los alerones son dispositivos aerodinámicos instalados en la parte trasera del fuselaje de una aeronave que modifican el flujo de aire, reducen la resistencia y mejoran la eficiencia del combustible. Todas las aeronaves generan vórtices en vuelo, especialmente en las puntas de las alas y en la parte trasera del fuselaje. Los alerones de VCT reducen la separación del flujo y mejoran la distribución de la presión a lo largo de la parte trasera del fuselaje, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones de carbono.

"Equipar estas flotas de Boeing 737-800 y 737-900ER con alerones representa un hito importante para VCT. Nos enorgullece ofrecer una tecnología práctica que ayuda a las aerolíneas a mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones de carbono y optimizar la rentabilidad operativa", declaró Gil Morgan, consejero delegado de Vortex Control Technologies.

BASÁNDOSE EN TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DE FLOTA PROBADOS

La implementación de los alerones se basa en el enfoque de modificación de flota que Delta está llevando a cabo y se consolidó teniendo en cuenta la seguridad y la estrategia, impulsada por un riguroso proceso de evaluación. La evaluación abarcó la validación mediante pruebas de vuelo, el análisis de las tendencias operativas y la revisión de ingeniería del rendimiento aerodinámico mediante análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD) en los aviones 737NG de Delta.

La decisión de Delta de equipar su flota de Boeing 737-800 y 737-900ER con alerones refleja el continuo enfoque de la aerolínea en la reducción del consumo de combustible, la disminución de las emisiones y la mejora de la eficiencia operativa a través de soluciones prácticas basadas en datos.

LA SOSTENIBILIDAD COMO COMPROMISO OPERATIVO

Dado que aproximadamente el 90 % de las emisiones de carbono de Delta provienen del consumo de combustible para aviones, iniciativas como los alerones desempeñan un papel importante en la mejora de la eficiencia de la flota, al tiempo que respaldan los objetivos de sostenibilidad más amplios de la aerolínea.

"Delta busca socios e innovaciones que mejoren el rendimiento, reduzcan el impacto ambiental y generen beneficios operativos a largo plazo", declaró Amelia DeLuca, directora de Sostenibilidad de Delta. "Agradecemos la sólida colaboración con VCT durante todo el proceso de evaluación y esperamos con interés esta implementación para seguir impulsando nuestras iniciativas de eficiencia de la flota".

Al seguir adelante con este programa de sostenibilidad, Delta continúa avanzando en sus compromisos medioambientales, impulsada por la dedicación y el arduo trabajo de los equipos que hicieron posible la evaluación.

Acerca de Delta Airlines

Gracias a un servicio excepcional y al poder de la innovación, Delta Air Lines (NYSE: DAL) busca constantemente maneras de personalizar cada viaje para cada cliente. Un equipo de 100.000 personas en Delta lidera la iniciativa para proporcionar una experiencia de cliente de primer nivel en hasta 5.000 vuelos diarios en temporada alta a más de 290 destinos en seis continentes, conectando a las personas con los lugares y entre sí.

Con sede en Atlanta, Delta opera importantes centros de operaciones y mercados clave en Ámsterdam, Atlanta, Bogotá, Boston, Detroit, Lima, Londres-Heathrow, Los Ángeles, Ciudad de México, Minneapolis-St. Paul, Nueva York-JFK y LaGuardia, París-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Santiago (Chile), São Paulo, Seattle, Seúl-Incheon y Tokio. Para más información, visite www.delta.com.

Acerca de Vortex Control Technologies

Con sede en Seattle, Vortex Control Technologies (VCT) diseña modificaciones sostenibles para mejorar el rendimiento de aeronaves comerciales y militares. Mediante soluciones aerodinámicas avanzadas como los alerones, VCT ayuda a los operadores a reducir el consumo de combustible y las emisiones. Las tecnologías de la compañía ya han ahorrado decenas de millones de galones de combustible para aviones y evitado más de 100.000 toneladas métricas de emisiones de CO₂. Para más información, visite www.vcteco.com.