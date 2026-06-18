Delta steigert Flotteneffizienz durch den Einbau von VCT-Finlets in der gesamten 737NG-Flotte

Die Umsetzung trägt zu den laufenden Bemühungen von Delta bei, die Flotteneffizienz im gesamten weltweiten Betrieb zu verbessern.

SEATTLE, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- VCT gab heute bekannt, dass Delta Air Lines ein Finlet-Nachrüstpaket von Vortex Control Technologies (VCT) in seiner gesamten Flotte von Boeing 737-800 und 737-900ER installieren wird, wodurch die Zahl der mit dieser Verbesserung ausgestatteten Flugzeuge nach Abschluss der Installation auf 240 steigen wird. Die Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden technischen Zusammenarbeit und einer Bewertung im Einsatz durch beide Unternehmen, einschließlich der Analyse von Flugtestdaten, betrieblicher Trends und einer technischen Überprüfung der aerodynamischen Leistung.

SO FUNKTIONIEREN FINLETS

Finlets sind aerodynamische Vorrichtungen, die am hinteren Rumpf eines Flugzeugs angebracht werden, um die Luftströmung umzuformen, den Luftwiderstand zu verringern und die Treibstoffeffizienz zu verbessern. Alle Flugzeuge erzeugen im Flug Wirbel, insbesondere an den Flügelspitzen und am hinteren Rumpf. Die Finlets von VCT reduzieren die Strömungsablösung und verbessern die Druckverteilung entlang des hinteren Rumpfes, was zu einem geringeren Treibstoffverbrauch und reduzierten CO₂-Emissionen führt.

„Die Ausstattung dieser Flotten der Boeing 737-800 und 737-900ER mit Finlets stellt einen bedeutenden Meilenstein für VCT dar. Wir sind stolz darauf, eine praxisorientierte Technologie bereitzustellen, die Fluggesellschaften dabei hilft, die Treibstoffeffizienz zu verbessern, CO₂-Emissionen zu senken und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs zu steigern", sagte Gil Morgan, Chief Executive Officer von Vortex Control Technologies.

AUF BEWÄHRTEN FLOTTENUMRÜSTUNGEN AUFBAUEND

Die Einführung der Finlets baut auf Deltas fortlaufendem Ansatz zur Flottenumrüstung auf und wurde unter Berücksichtigung von Sicherheit und Strategie sowie auf der Grundlage eines strengen Bewertungsprozesses beschlossen. Die Bewertung umfasste die Validierung durch Flugtests, die Analyse betrieblicher Trends sowie eine technische Überprüfung der aerodynamischen Leistung mittels CFD-Analysen (Computational Fluid Dynamics) an den 737NG-Flugzeugen von Delta.

Die Entscheidung von Delta, seine Flotte der Boeing 737-800 und 737-900ER mit Finlets auszustatten, spiegelt den anhaltenden Fokus der Fluggesellschaft auf die Senkung des Treibstoffverbrauchs, die Reduzierung von Emissionen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch praktische, datengestützte Lösungen wider.

NACHHALTIGKEIT ALS BETRIEBLICHE VERPFLICHTUNG

Da etwa 90 % der CO₂-Emissionen von Delta auf den Verbrauch von Flugkraftstoff zurückzuführen sind, spielen Initiativen wie die Finlets eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Flotteneffizienz und unterstützen gleichzeitig die übergeordneten Nachhaltigkeitsziele der Fluggesellschaft.

„Delta sucht nach Partnern und Innovationen, die die Leistung steigern, die Umweltbelastung verringern und langfristige betriebliche Vorteile schaffen", sagte Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer bei Delta. „Wir schätzen die enge Partnerschaft mit VCT während des gesamten Bewertungsprozesses und freuen uns auf die Umsetzung, um unsere laufenden Initiativen zur Flotteneffizienz weiter zu unterstützen."

Mit der Umsetzung dieses Nachhaltigkeitsprogramms treibt Delta sein Umweltengagement weiter voran – angetrieben durch das Engagement und die harte Arbeit der Teams, die die Bewertung ermöglicht haben.

Informationen zu Delta Airlines

Durch außergewöhnlichen Service und die Kraft der Innovation sucht Delta Air Lines (NYSE: DAL) unermüdlich nach Möglichkeiten, jede Reise für jeden Kunden zu einem maßgeschneiderten Erlebnis zu machen. 100.000 Delta-Mitarbeitende ebnen den Weg für ein Kundenerlebnis von Weltklasse auf bis zu 5.000 Flügen an Spitzentagen zu mehr als 290 Zielen auf sechs Kontinenten und verbinden Menschen mit Orten und untereinander.

Delta hat ihren Hauptsitz in Atlanta und betreibt bedeutende Drehkreuze und Schlüsselmärkte in Amsterdam, Atlanta, Bogotá, Boston, Detroit, Lima, London-Heathrow, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK und LaGuardia, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Santiago (Chile), São Paulo, Seattle, Seoul-Incheon und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.delta.com und.

Informationen zu Vortex Control Technologies

Vortex Control Technologies (VCT) mit Hauptsitz in Seattle entwickelt nachhaltige, leistungssteigernde Modifikationen für zivile und militärische Flugzeuge. Durch fortschrittliche aerodynamische Lösungen wie Finlets hilft VCT den Betreibern, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu senken. Die Technologien des Unternehmens haben bereits Dutzende Millionen Gallonen Kerosin eingespart und über 100.000 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vcteco.com und.