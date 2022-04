DELTA CAPITA OPENT KANTOOR IN BANGALORE

LONDEN, 6 april 2022 /PRNewswire/ -- Na recente aanzienlijke investeringen in JDX Consulting en Wrexham, heeft Delta Capita (de afdeling Financiële diensten van Prytek) Bangalore als toplocatie geselecteerd om zijn wereldwijde voetafdruk te vergroten.

Het kantoor van Delta Capita Bangalore is met een team van 21 medewerkers in Karnataka geopend en zal naar verwachting in juni meer dan verdubbelen. Het nieuwe kantoor ondersteunt de door Delta Capita beheerde diensten op het gebied van CLM (Client Lifecycle Management) en er zijn plannen om in de loop van de tijd andere bedrijfsonderdelen uit te breiden en te dienen.

De opening van het nieuwe kantoor volgt op een indrukwekkende groei in de regio. Delta Capita India werd vorig jaar tijdens de pandemie met een klein team gelanceerd en is in alle sectoren aanzienlijk gegroeid, met als doel hun aanwezigheid in de regio verder uit te breiden. Delta Capita heeft in een korte tijd zeer ervaren mensen aangetrokken om zijn dynamische en snelgroeiende organisatie te komen versterken.

Pancham Mondeja, Regional Lead, India CLM zei: 'dit is een spannende nieuwe ontwikkeling voor Delta Capita wereldwijd als we ons kantoor in India openen. Bangalore is een strategisch belangrijke hub voor de regio en het heeft een volwassen en sterk talentpool met toegang tot enkele van de beste universiteiten in de regio. We zijn verheugd om al onze capaciteiten naar Bangalore te brengen en om Delta Capita naar India te brengen. We zijn toegewijd aan het verspreiden van de denkwijze van heruitvinding en we hopen een op waarde gerichte werkplek te creëren die innovatie en samenwerking bevordert".

Gary McClure, CEO van CLM, zei het volgende: 'Ik ben verheugd om ons nieuwe Delta Capita-kantoor in Bangalore te kunnen openen, dat lokale Indiase vindingrijkheid en ervaring combineert met een ondernemerscultuur en een klantgericht waardesysteem. We zetten ons in om onze wereldwijde voetafdruk voor financiële diensten te vergroten, en het nieuwe kantoor dekt de kernmogelijkheden op het gebied van advies, beheerde diensten en technologie voor de kapitaalmarkten'.

Over Delta Capita:

Delta Capita is een wereldwijde aanbieder van advies, beheerde diensten en technologie op de kapitaalmarkten. Delta Capita heeft een unieke combinatie van ervaring op het gebied van financiële diensten en technologische innovatiemogelijkheden. Met een hoofdkantoor in Londen en kantoren wereldwijd werken we samen met 's werelds beste financiële instellingen om hen te helpen bij het voldoen aan de regelgeving, het vereenvoudigen van de activiteiten, het verminderen van de kosten, het innoveren van hun bedrijfsmodellen en het gebruiken van toonaangevende financiële technologie.

Het aanbod van Delta Capita omvat:

Post Trade – Delta Capita biedt een volledig pakket aan diensten op het gebied van validatie, afwikkeling en andere handelscyclusdiensten in alle activaklassen.

Delta Capita biedt een volledig pakket aan diensten op het gebied van validatie, afwikkeling en andere handelscyclusdiensten in alle activaklassen. Client Lifecyle Management – Delta Capita biedt een end-to-end service die is gericht op het op een efficiënte en effectieve manier beheren van de volledige levenscyclus van de klant en op het verbeteren van de klantervaring door een naadloze integratie met andere processen.

Delta Capita biedt een end-to-end service die is gericht op het op een efficiënte en effectieve manier beheren van de volledige levenscyclus van de klant en op het verbeteren van de klantervaring door een naadloze integratie met andere processen. Gestructureerde retailproducten - de toonaangevende experts en specialistische technologie van Delta Capita worden door veel van de toonaangevende gestructureerde productuitbrekers gebruikt om de druk op hun middelen te verminderen en te profiteren van de industrienormen en mutualisatie.

de toonaangevende experts en specialistische technologie van Delta Capita worden door veel van de toonaangevende gestructureerde productuitbrekers gebruikt om de druk op hun middelen te verminderen en te profiteren van de industrienormen en mutualisatie. Prijzen en risico's – Delta Capita biedt front office-oplossingen, waaronder het vastleggen van transacties met meerdere huurders, prijzen en risicobeheer in alle activaklassen.

– Delta Capita biedt front office-oplossingen, waaronder het vastleggen van transacties met meerdere huurders, prijzen en risicobeheer in alle activaklassen. Operationeel - Delta Capita biedt consultants aan die zich richten op het vergroten van middelen voor bedrijven en investeringsbanken, vermogensbeheerders, hedgefondsen, vermogensbeheerders en de infrastructuur van de financiële markten.

Delta Capita is de financiële dienstendivisie van Prytek en werd in drie van de vier laatste jaren door de Financial Times als een van de 1000 snelst groeiende bedrijven in Europa genoemd, waaronder in 2021.

